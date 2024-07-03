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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da gündem yeniden Folcarelli!

Devre arasında getiremediği 24 yaşındaki Fransız orta saha için yeniden hamle yapan bordo mavili yönetim, Ajaccio ile görüşmelere yakında başlayacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da gündem yeniden Folcarelli!

Fırtına, orta saha transferi için tanıdık bir isme yöneldi: Tim Jabol-Folcarelli. Daha önce Fransa 2. Ligi'nde Angers takımından aldığı Mendy'den son derece memnun olan bordo-mavililer, yine aynı ligde Ajaccio forması giyen 24 yaşındaki orta sahayı da çok istemiş ama transferi gerçekleştirememişti. Yönetim, Folcarelli için yeniden harekete geçiyor. Merkez orta saha, defansif orta saha ve stoper bölgelerinde görev yapabilen 1.87 boyundaki futbolcu, Ajaccio ile 33 maça çıktı, 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Sözleşmesi 2026'da bitecek olan futbolcu bu kez alınabilir.

HIZLI VE TEKNİK

Tim Jabol-Folcarelli, Avrupa'nın birçok kulübünün izlediği bir isim. 24 yaşındaki oyuncu, tıpkı Batista Mendy gibi uzun bir oyuncu. 1.87'lik boyuyla dikkat çekiyor. Mendy'ye göre daha hızlı ve driplingi seviyor. Böylece takımı hücuma taşıyabiliyor. Aynı zamanda pas ön görüsü de yüksek. Piyasa değeri 2 milyon euro.

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