Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Nwakaeme'den şampiyonluk sözleri!

Trabzonspor'da Nwakaeme'den şampiyonluk sözleri!

Önümüzdeki sezonun hazırlıklarını Macaristan'da sürdüren Trabzonspor'da yeni transfer Anthony Nwakaeme, açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nijeryalı yıldız, gelecek sezonki hedeflerinin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu söyledi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 19:14 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 19:31
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Nwakaeme'den şampiyonluk sözleri!

Trabzonspor'un yeni transferi Anthony Nwakaeme, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teknik direktör Abdullah Avcı ile yeniden çalışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Nijeryalı yıldız, yeniden şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti.

İŞTE O SÖZLER

"Rekabetler takımlar için faydalı olan şeylerdir. Takıma katkıda bulunacak şeylerdir. Hem ben hem Trezeguet, hem Orsic, tabii ki burada oynayabilecek, kalitesini göstermiş, yeteneklerini göstermiş oyuncularız. Biz rekabeti kendi açımızdan değil, takım açısından göstermeye ve değerlendirmeye çalışıyoruz."

"Ben Trabzonspor'dan ayrıldığımda şampiyon bir takımdan ayrılmıştım. Topa hükmeden bir takımdan ayrılmıştım."

"Hazır olmak için tam bir tarih verebilmek çok kolay değil."

"Bana soracaksanız, tabii ki ben de şampiyon olmak isterim. 10 kez arka arkaya şampiyon olmak isterim. Böyle bir fırsat varsa iki elimle kucaklamak isterim. Hiçbir şey imkansız değil. Tabii ki hedeflerimizden bir tanesi bu."

"Şampiyonluk senesinde de aynı olmuştu, benzer bir dönemden geçmiştik. Hocamızı tanıyoruz. Şampiyonluk senesinden önce hocamızla çalışma fırsatı bulduğum için hocamızı daha net tanıma fırsatı bulmuştum. Hocamız kararlı bir hoca. Her zaman kararlı."

"Ben hocamızı çok yakından tanıyorum. Daha önce de çalışma fırsatı bulduğum için, kendisinin neler isteyeceğini biliyorum. Kendisine güveniyor, inanıyorum. Saha içerisinde onun verdiği direktiflerle, ondan aldıklarımızı, öğrendiklerimizi en iyi şekilde uygulamaya çalışacağız. Yine o sezondaki gibi başarılı olmaya çalışacağız."

Orkun ve Okay konuştu! "Bize tarih yazmak yakışır"
Serge Aurier'den flaş Mourinho göndermesi!
DİĞER
Yeni boşanan Onur Atilla şarkıcı Nez’le birlikteliğini açıklamıştı! Eski eşten zehir zemberek sözler: Üslubuyla son derece…
Astana'da 'Suriye' zirvesi! Başkan Erdoğan'dan "Teröristan kurdurmayız" mesajı: Putin'den "İlişkilerimiz ilerliyor" sözleri
G.Saray'dan sürpriz transfer! Arabistan'dan geliyor
G.Saray Mertens'in sözleşmesini uzattı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına yeni sezona hazırlanıyor
Yeniden Folcarelli!
Bugün kimin maçı var?
TV YAYIN AKIŞI 3 TEMMUZ ÇARŞAMBA
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (3 Temmuz)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Serge Aurier'den flaş Mourinho göndermesi! Serge Aurier'den flaş Mourinho göndermesi! 20:01
Galatasaray transferi duyurdu! Galatasaray transferi duyurdu! 19:38
Nwakaeme'den şampiyonluk sözleri! Nwakaeme'den şampiyonluk sözleri! 19:14
Beşiktaş'ta Rafa Silva takıma katıldı Beşiktaş'ta Rafa Silva takıma katıldı 18:40
G.Saray'dan sürpriz transfer! Arabistan'dan geliyor G.Saray'dan sürpriz transfer! Arabistan'dan geliyor 18:32
G.Saray Mertens'in sözleşmesini uzattı! G.Saray Mertens'in sözleşmesini uzattı! 18:16
Daha Eski
Mourinho Barça'nın yıldızını istedi! Mourinho Barça'nın yıldızını istedi! 15:46
Anlaşma tamam! 104 milyon Euro... Anlaşma tamam! 104 milyon Euro... 15:42
F.Bahçe'de yeni sezon öncesi yoğun mesai F.Bahçe'de yeni sezon öncesi yoğun mesai 15:25
Fırtına yeni sezona hazırlanıyor Fırtına yeni sezona hazırlanıyor 15:21
Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu! Zaniolo'nun yeni adresi belli oldu! 15:18
Antalyaspor'da Alex ile yollar ayrılacak mı? Antalyaspor'da Alex ile yollar ayrılacak mı? 13:50