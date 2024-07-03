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Szalai geliyor

Karadeniz devinin kurmayları, sarı-lacivertli kulübün 12.3 milyon euro’ya Hoffenheim’a sattığı Macar savunma oyuncusunu kiralamak istiyor. Almanya’da mutsuz olan 26 yaşındaki Szalai, Trabzon’a gelecek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Szalai geliyor

Karadeniz devinde transfer hareketliliği büyük bir hızla devam ediyor. Bordo-mavili takım özellikle stoper, orta saha ve hücum hattına takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda bir süredir farklı isimlerle görüşme halinde olan Trabzonspor'da, bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Hoffenheim'e 12.3 milyon euro bonservis ile transfer olan Attila Szalai'nin kiralık olarak alınması gündeme geldi. Macar oyuncu bu teklifi kabul ederken, kulüpler arasındaki görüşmelerin de oldukça olumlu geçtiği ve kısa süre içerisinde sonuçlanma ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi. Trabzonspor yönetimi, sol stoper olarak görev yapan 26 yaşındaki savunmacının transferi gerçekleştirirse sağ stoper bölgesine bir takviye daha yapacak.

FIZIĞI GÜÇLÜ, OYUN KURABILIYOR, UZUN PASLARI IYI

Fenerbahçe'de kariyerinin en iyi dönemini geçiren Attila Szalai, Almanya'nın Hoffenheim takımında ise umduğunu bulamadı. Toplam 5 maça çıkan ve ardından Freiburg'a kiralanan ve ardından geri dönen Macar stoperin sözleşmesi 2027'de sona erecek. Piyasa değeri 4 milyon euro olan Szalai, Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan formasıyla 2 maçta görev aldı. Güçlü fiziği, geriden oyun kurma, uzun top atabilme kabiliyeti, yerinde müdahaleleri ve rakipten topu temiz alması ile beğeni toplayan 1.92 boyundaki futbolcu, Fenerbahçe'de savunmanın da lideri konumuna gelmişti. Sol bek pozisyonunda da görev yapabilen Szalai transferinin kısa bir süre içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.

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