TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Reus bombası! Böyle duyurdular

Marek Hamsik'in ayrılmasının ardından orta sahada lider oyuncu eksikliği yaşayan Trabzonspor ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Şu ana kadar 6 transferle şov yapan Karadeniz devinin Başkanı Ertuğrul Doğan daha önce "Öyle yıldızlar getireceğim ki şaşıracaksınız" demişti. İşte o isim Marco Reus. Fırtına, ocak ayında da dünyaca ünlü orta saha için devreye girmiş ve Abdullah Avcı kendisiyle bir görüntülü görüşme yapmıştı. Ancak o dönem transfer gerçekleşmemişti. Alman basınından Bild, Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandıran bir iddiada bulundu. Haberde bordo mavililerin, Galatasaray ile birlikte Marco Reus'u kadrosuna katmak için yeniden devrede olduğu yazıldı.

42 MAÇTA 9 GOL VE 10 ASİST

35 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund ile çıktığı 42 maçta 9 gol 10 asistlik katkı sağladı. Bild'in haberine göre Reus'un önünde ciddi olarak değerlendirdiği ABD ve Türkiye olmak üzere iki seçenek bulunuyor. ABD'ye gitmesi halinde 7-8 milyon euro civarında bir maaş kazanacağı belirtilen Reus, Türkiye'yi seçmesi halinde Dortmund'taki evinden çok uzaklaşmayacak. Aynı zamanda Avrupa futbolunda adından söz ettirmeye devam edebilecek. Ayrıca bu transferde eski takım arkadaşı Thomas Meunier ve Abdullah Avcı'ya yakınlığıyla bilinen Nuri Şahin'in, Reus'un Trabzonspor'u seçmesinde rol oynayabileceği düşünülüyor.

MEUNIER BİZZAT DEVRE

Karadeniz devi, Reus için Meunier'i devreye soktu. Belçikalı sağ bek devre arasında Dortmund'dan alınmıştı ve eski takım arkadaşını Trabzonspor'a gelme konusunda ikna çalışmalarında işbaşı yaptı. Menunier şehri ve takımı detaylı şekilde anlatıyor. Reus, Dortmund formasıyla 429 maça çıkarken, 170 gol ve 131 asistlik performans sergilemiş bir deneyimli futbolcu olarak dikkat çekiyor.

5 MİLYON EURO

Dortmund'dan ayrılan Marco Reus'un güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Almanya Milli Takımı'nda 48 maça çıkan Marco Reus, 15 kez rakip fileleri havalandırdı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

2009'da 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Mönchengladbach takımına giden Reus, 2012'de 17.1 milyon euro'ya Dortmund'a geri döndü. Reus, 2012'den bu yana Dortmund'daydı ve sözleşmesi sona erdi.

İLK MİLLİ MAÇI TÜRKİYE

Reus, 11 Ağustos 2009'da 21 yaş altı takımındaki ilk maçına Türkiye karşısında çıktı. 6 Mayıs 2010'da A takıma çağrıldı. 14 Mayıs 2010'da yaptıkları Malta maçı ilk A milli maçı oldu. 11 Mayıs 2010'da, Bayer Leverkusen maçındaki sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı. Oynadığı ilk A milli maçı ise 7 Ekim 2011'deki Türkiye karşılaşması oldu.

TAM BİR HÜCUM MOTORU

Trabzonspor taraftarları, bu önemli transferin gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyor. 34 yaşında ve 1.80 boyunda olan Reus, 10 numara bölgesinde görev yapıyor. Sol ve sağ kanatta da oynayabilen Reus, 2012 yılından bu yana Dortmund'da top koşturuyor.