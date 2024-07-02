Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Reus bombası! Böyle duyurdular

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Reus bombası! Böyle duyurdular

Trabzonspor, 35 yaşindaki dünya yıldızının peşinde. Bild gazetesi, Dortmund ile sözleşmesi sona eren Alman 10 numara için bordo mavili takım ile G.Saray'ın devrede olduğunu yazdı. Meunier ve Avcı, Reus ile görüştü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Reus bombası! Böyle duyurdular

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Marek Hamsik'in ayrılmasının ardından orta sahada lider oyuncu eksikliği yaşayan Trabzonspor ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Şu ana kadar 6 transferle şov yapan Karadeniz devinin Başkanı Ertuğrul Doğan daha önce "Öyle yıldızlar getireceğim ki şaşıracaksınız" demişti. İşte o isim Marco Reus. Fırtına, ocak ayında da dünyaca ünlü orta saha için devreye girmiş ve Abdullah Avcı kendisiyle bir görüntülü görüşme yapmıştı. Ancak o dönem transfer gerçekleşmemişti. Alman basınından Bild, Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandıran bir iddiada bulundu. Haberde bordo mavililerin, Galatasaray ile birlikte Marco Reus'u kadrosuna katmak için yeniden devrede olduğu yazıldı.

42 MAÇTA 9 GOL VE 10 ASİST

35 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund ile çıktığı 42 maçta 9 gol 10 asistlik katkı sağladı. Bild'in haberine göre Reus'un önünde ciddi olarak değerlendirdiği ABD ve Türkiye olmak üzere iki seçenek bulunuyor. ABD'ye gitmesi halinde 7-8 milyon euro civarında bir maaş kazanacağı belirtilen Reus, Türkiye'yi seçmesi halinde Dortmund'taki evinden çok uzaklaşmayacak. Aynı zamanda Avrupa futbolunda adından söz ettirmeye devam edebilecek. Ayrıca bu transferde eski takım arkadaşı Thomas Meunier ve Abdullah Avcı'ya yakınlığıyla bilinen Nuri Şahin'in, Reus'un Trabzonspor'u seçmesinde rol oynayabileceği düşünülüyor.

MEUNIER BİZZAT DEVRE

Karadeniz devi, Reus için Meunier'i devreye soktu. Belçikalı sağ bek devre arasında Dortmund'dan alınmıştı ve eski takım arkadaşını Trabzonspor'a gelme konusunda ikna çalışmalarında işbaşı yaptı. Menunier şehri ve takımı detaylı şekilde anlatıyor. Reus, Dortmund formasıyla 429 maça çıkarken, 170 gol ve 131 asistlik performans sergilemiş bir deneyimli futbolcu olarak dikkat çekiyor.

5 MİLYON EURO

Dortmund'dan ayrılan Marco Reus'un güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Almanya Milli Takımı'nda 48 maça çıkan Marco Reus, 15 kez rakip fileleri havalandırdı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

2009'da 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Mönchengladbach takımına giden Reus, 2012'de 17.1 milyon euro'ya Dortmund'a geri döndü. Reus, 2012'den bu yana Dortmund'daydı ve sözleşmesi sona erdi.

İLK MİLLİ MAÇI TÜRKİYE

Reus, 11 Ağustos 2009'da 21 yaş altı takımındaki ilk maçına Türkiye karşısında çıktı. 6 Mayıs 2010'da A takıma çağrıldı. 14 Mayıs 2010'da yaptıkları Malta maçı ilk A milli maçı oldu. 11 Mayıs 2010'da, Bayer Leverkusen maçındaki sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldı. Oynadığı ilk A milli maçı ise 7 Ekim 2011'deki Türkiye karşılaşması oldu.

TAM BİR HÜCUM MOTORU

Trabzonspor taraftarları, bu önemli transferin gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyor. 34 yaşında ve 1.80 boyunda olan Reus, 10 numara bölgesinde görev yapıyor. Sol ve sağ kanatta da oynayabilen Reus, 2012 yılından bu yana Dortmund'da top koşturuyor.

Türk Telekom
Ferdi Kadıoğlu için geliyorlar! İşte o 9 kulüp
DİĞER
Annesi Serpil Çakmaklı, babası Yalçın Dümer... 28 yaşındaki kızları Merve güzelliğiyle mest etti
Kabine'de bayrak değişimi | Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o isimler...
G.Saray'da ibre orta sahaya döndü!
F.Bahçe geleceğin yıldızını alacak!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor transferi bitiriyor! Geri sayım başladı
Trabzonspor Macaristan’da hazırlıklara başladı
Namaz vakitleri İstanbul (2 Temmuz Salı)
Resmi Gazete'de bugün 2 Temmuz 2024
Canlı dolar ve altın fiyatları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avusturya’da 5 maç Avusturya’da 5 maç 01:32
Beşiktaş'a bedava stoper! Transfer teklifi yapıldı Beşiktaş'a bedava stoper! Transfer teklifi yapıldı 01:15
Batshuayi'den dikkat çeken açıklama! Batshuayi'den dikkat çeken açıklama! 01:08
F.Bahçe transferi açıkladı! İşte sözleşme detayı F.Bahçe transferi açıkladı! İşte sözleşme detayı 01:08
Batshuayi resmen G.Saray'da! F.Bahçe'ye flaş gönderme Batshuayi resmen G.Saray'da! F.Bahçe'ye flaş gönderme 01:08
Transferde Semih Kılıçsoy kapışması! Transferde Semih Kılıçsoy kapışması! 01:08
Daha Eski
İrfan Can takasla gidiyor! İşte yerine gelecek yıldız İrfan Can takasla gidiyor! İşte yerine gelecek yıldız 01:08
Fırtına'dan kaleci takviyesi! Fırtına'dan kaleci takviyesi! 01:08
Yönetimden flaş Dzeko kararı! Yönetimden flaş Dzeko kararı! 01:08
Portekiz basını duyurdu! Di Maria'dan transfer kararı Portekiz basını duyurdu! Di Maria'dan transfer kararı 01:08
Xabi Alonso Beşiktaşlıları çok kızdırdı! Xabi Alonso Beşiktaşlıları çok kızdırdı! 01:08
Osayi Samuel için 3 talip! Osayi Samuel için 3 talip! 01:08