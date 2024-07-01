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Nwakaeme bayramı

‘Bay Beyin’ dün 14.30’da Trabzon’a indi. Kalabalık bir taraftar grubunun karşıladığı Nijeryalı sol kanat, “Çok mutluyum. Trabzon’da her şeyi özledim” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Nwakaeme bayramı

Transfer bombalarını art arda patlatan Trabzonspor, Nwakaeme'de de mutlu sona ulaştı. Nijeryalı son kanat dün 14.30'da Trabzon'a indi, yer yerinden oynadı. 35 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya ile birlikte Londra'dan özel jetle gelerek Trabzon Havalimanı'na iniş yaptı. Binlerce taraftarın büyük coşku ile karşıladığı Nwakaeme, ayağının tozuyla yaptığı açıklamada, "Geri döndüğüm için kendimi çok mutlu hissediyorum. Sosyal medyadan birçok yorum alıyorum. Tüm taraftarlarımıza bu sevgi için çok teşekkür ediyorum. Beni hiç bırakmadılar. Anlaşmamız çok hızlı oldu. İnstagrama eklediğim video sırasında anlaşmamız daha tamamlanmamıştı ama anlaşacağımızı biliyordum. Nevzat Beye ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Kolay bir süreç oldu. Her şeyi çok özledim. Taraftarın desteğini çok özledim. Kutlamalar ve taraftarı çok özledim" dedi.

ONUACHU DA GELMEK İSTİYOR

Nwakaeme alınmak istenen Onuachu ile ilgili şunları söyledi: Onuachu gelmek istiyor. Trabzon'da ne kadar mutlu olduğunu, geri dönmenin onu ne kadar mutlu edeceğini bana iletti. Burada oynarken de çok mutlu bir süreç geçirmiş. Şu anki durumla alakalı bir fikrim yok açıkçası."

GÖZLERİ DOLDU

Nwakaeme, kendisini bekleyen kalabalık taraftar grubuna 3'lü çektirdi. Nijeryalı sol kanadın, duygulandığı ve gözlerinin dolduğu görüldü.

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