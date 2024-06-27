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Trabzonspor taraftarıyım

Transferi tamamlanan Cihan Çanak, daha gelmeden taraftarların gönlünde taht kurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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Trabzonspor taraftarıyım

Transferi tamamlanan Cihan Çanak, daha gelmeden taraftarların gönlünde taht kurdu. 19 yaşındaki sol kanadın 7 ay önce verdiği bir röportajda kendisine Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın logoları gösterilmiş ve tuttuğu takım sorulmuştu. Genç oyuncunun verdiği, "Burada üç takım var ama sevdiğim takım yok. Trabzonspor'u seviyorum. Buradaki üç takımdan hiçbirini sevmiyorum. Özellikle Fenerbahçe takımını... Çünkü ben Trabzonspor taraftarıyım" şeklindeki sözleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Çanak, Standard Liege takımında oynarken de 61 numaralı şehrin plaka kodunu simgeleyen formayı giyiyordu.

BUGÜN TRABZON'DA

Karadeniz devinin Standard Liege'den transfer ettiği Cihan Çanak, dün İstanbul'a geldi. Bugün sağlık kontrolünden geçirilecek 19 yaşındaki sol kanat, akşam 19.55 uçağı ile Trabzon'a gidecek.

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