Haberler Trabzonspor Nunez planı ‘ters’ tepti! İşler Trabzonspor'un istediği gibi

Nunez planı ‘ters’ tepti! İşler Trabzonspor'un istediği gibi

Orta sahayı Marcelino Nunez ile güçlendirmek isteyen bordo mavili yönetim, Championship ekibi Norwich City'nin yüksek bonservis talebine rağmen transfer ısrarını sürdürüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nunez planı ‘ters’ tepti! İşler Trabzonspor'un istediği gibi

Orta sahayı Marcelino Nunez ile güçlendirmek isteyen bordo mavili yönetim, Championship ekibi Norwich City'nin yüksek bonservis talebine rağmen transfer ısrarını sürdürüyor. İngiliz ekibi, 24 yaşındaki Şilili oyuncunun Copa America'da kendini göstermesini ve fiyatını artırmasını bekliyordu. Ama planı ters tepmiş durumda. Peru ile oynanan ilk maçta son derece vasat oynayan ve eleştirilen Nunez, Arjantin sınavında yedek kaldı. Sadece son 14 dakika oyuna girdi ama yine etkisiz kaldı. Bu performans sonrası Norwich City'nin Trabzonspor'un 4.5 milyon euro'luk teklifini kabul etmesi bekleniyor.

İspanyollar müjdeyi verdi: F.Bahçe'den harika teklif!
Cimbom transferde büyük oynuyor!
DİĞER
Bahar dizisi ile geri dönen Bennu Yıldırımlar’ın oyuncu kızı Ada’yı görenler hayran kaldı! "Maşallah annesinin kopyası"
SON DAKİKA I İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralı var mı?
Dış basından flaş manşet: Muhteşem Türkiye yine...
Juve'nin yıldızı F.Bahçe'ye! Menajeriyle ilk temas
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Vavro harekatı! Guardiola hayran kalmıştı
Ozan Tufan Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri
Canlı dolar ve altın fiyatları
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Haziran)
KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE 😋
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! 3 isim birden Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! 3 isim birden 01:29
Ozan Tufan Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri Ozan Tufan Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri 01:16
Jayden'a bir talip daha! Bonservisini duyurdular Jayden'a bir talip daha! Bonservisini duyurdular 01:16
40 milyon Euro'luk dev transfer kapışması! 40 milyon Euro'luk dev transfer kapışması! 01:16
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:15
F.Bahçe'den o isme Alex kancası! F.Bahçe'den o isme Alex kancası! 01:15
Daha Eski
İngiliz devinden Arda Güler bombası! İngiliz devinden Arda Güler bombası! 01:15
Nuri'den Beşiktaş ve G.Saray'a dev müjde! Nuri'den Beşiktaş ve G.Saray'a dev müjde! 01:15
G.Saray'dan ayrılacak mı? Nelsson kararını verdi! G.Saray'dan ayrılacak mı? Nelsson kararını verdi! 01:15
Mourinho eski öğrencisi ile F.Bahçe'de buluşacak! Mourinho eski öğrencisi ile F.Bahçe'de buluşacak! 01:15
Yeni F.Bahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı... Yeni F.Bahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı... 01:15
G.Saray'a Tete piyangosu! G.Saray'a Tete piyangosu! 01:15