Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da yeni rota: Fabian Schar!

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da yeni rota: Fabian Schar!

İki stoper takviyesi yapmayı planlayan Karadeniz devi Gigot’un yanı sıra Newcastle’dan Fabian Schar ile de temasa geçti. 32 yaşındaki İsviçreli savunmacının bir yıllık sözleşmesi var.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da yeni rota: Fabian Schar!

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Stoperde ciddi hareketlilik var. Fernandez yeni sezon planlamasında yok. Şartlara göre Denswil'le de yolların ayrılma ihtimali söz konusu. Marsilya forması giyen Gigot, öncelikli hedef. Fransız kulübüyle anlaşma sağlandı, oyuncu tarafı ikna edilmeye çalışılıyor. Bordo-mavililer, Newcastle United forması giyen İsviçreli stoper Fabian Schar ile de temasa geçmiş durumda. Kulübü ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro. İsviçre Milli Takımı ile 84 maça çıkan ve fileleri 8 kez sarsan 1.86 boyundaki futbolcu ile görüşmeler devam ediyor. Ayrıca hem 10 numara hem de kanatta görev yapan Muhammed Cham konusunda da pazarlıklar sürüyor. Schar, bu sezon 34 lig ve 6 Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere 40 resmi maçta ilk on bir oynadı.

Vakıf Katılım
Cimbom'a İlkay müjdesi!
DİĞER
ÇEKYA TÜRKİYE MİLİ MAÇ İZLE LİNKİ | Çekya Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 mi, TRT Spor mu?
AK Parti'de kritik MYK | Neler konuşuldu? Başkan Erdoğan talimat verdi: Bu işi bir an önce neticelendirin
Bissaka'dan Cimbom'a yanıt!
Fenerbahçe'den herkesi şaşırtacak transfer!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'nın transferleri top başı yaptı!
Fırtına'dan bir transfer daha! Resmi açıklama geldi
Deprem mi oldu son dakika 26 Haziran
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye gruptan nasıl çıkar, çıkarsa rakibi kim olur? Türkiye gruptan nasıl çıkar, çıkarsa rakibi kim olur? 01:22
EURO 2024 FİNAL TARİHİ EURO 2024 FİNAL TARİHİ 01:00
Cardoso'ya en iyi teklif G.Saray'dan geldi! Cardoso'ya en iyi teklif G.Saray'dan geldi! 00:24
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! 00:24
Rafa Silva İstanbul'da! İşte ilk sözleri Rafa Silva İstanbul'da! İşte ilk sözleri 00:24
Beşiktaş Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi! Beşiktaş Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi! 00:24
Daha Eski
F.Bahçe'den Niclas Füllkrug operasyonu! F.Bahçe'den Niclas Füllkrug operasyonu! 00:24
Ertuğrul Doğan Onuachu transferini duyurdu! Ertuğrul Doğan Onuachu transferini duyurdu! 00:24
Fırtına'dan bir transfer daha! Resmi açıklama geldi Fırtına'dan bir transfer daha! Resmi açıklama geldi 00:24
Fırtına John Lundstram'ı KAP'a bildirdi! Fırtına John Lundstram'ı KAP'a bildirdi! 00:24
Fırtına bir transferi daha açıkladı! Fırtına bir transferi daha açıkladı! 00:24
Resmi açıklama geldi! O bölgelere transfer yapılacak Resmi açıklama geldi! O bölgelere transfer yapılacak 00:24