TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'da yeni rota: Fabian Schar!

Stoperde ciddi hareketlilik var. Fernandez yeni sezon planlamasında yok. Şartlara göre Denswil'le de yolların ayrılma ihtimali söz konusu. Marsilya forması giyen Gigot, öncelikli hedef. Fransız kulübüyle anlaşma sağlandı, oyuncu tarafı ikna edilmeye çalışılıyor. Bordo-mavililer, Newcastle United forması giyen İsviçreli stoper Fabian Schar ile de temasa geçmiş durumda. Kulübü ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro. İsviçre Milli Takımı ile 84 maça çıkan ve fileleri 8 kez sarsan 1.86 boyundaki futbolcu ile görüşmeler devam ediyor. Ayrıca hem 10 numara hem de kanatta görev yapan Muhammed Cham konusunda da pazarlıklar sürüyor. Schar, bu sezon 34 lig ve 6 Şampiyonlar Ligi maçı olmak üzere 40 resmi maçta ilk on bir oynadı.