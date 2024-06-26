Haberler Trabzonspor 6 transfer daha

6 transfer daha

“Onuachu için kulübünün üzerine baskı kurup işi bitirmek istiyoruz. Ayrıca iki forvet alabiliriz. Cham için yakında görüşeceğiz. Gigot ve Nunez’i de istiyoruz”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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6 transfer daha

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'a konuştu ve önemli açıklamalar yaptı. Ertuğrul Doğan, yapılan ve yapılacak transferlerle ilgili konuşarak, "Ozan Tufan ile hocamız arasında bir görüşme gerçekleşti. Planlamamız içinde olan bir oyuncuydu. Onuachu hem bize hem hocasına Trabzonspor'da kalmak istediğini iletti. 15 milyon euro'yu aşan bir beklentileri var, biz kiralama formülü üzerinde duruyoruz. Santrforda alternatiflerimiz var. Belki 2 tane de alabiliriz. Oyuncuyla beraber kulübünün üzerine baskı yaratıp transferi bitirmek istiyoruz. Cham transferinde de oyuncuyla aramızda bir problem yok ama kulübü 10 milyon euro gibi bir ücret istiyor. Bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta başı yüz yüze görüşeceğiz. Toplam 12 transfer yapacağız" dedi.

BIZ HEP AYNI YERDEYIZ

TFF'de yapılacak başkanlık seçimine de değinen Ertuğrul Doğan, "Mevcut TFF yönetimi ile ilgili görüşlerimizi daha önce birçok kez dile getirdik, biz aynı yerdeyiz. Çok adaylı bir seçimin Türk futbolu için hayırlı olacağına inanıyoruz." yorumunda bulundu.

GIGOT VE NUNEZ'İ İSTİYORUZ

Doğan, Gigot ve Nunez'le de görüştüklerini söyleyerek, "Bunların dışında basına yansımayan 4 oyuncuyla da görüşmelerimiz devam ediyor. 2'siyle kulüp bazında görüştük henüz. Samuel Gigot istediğimiz bir transfer ama bu bedellerle gerçekleşemez. Maliyet düşerse gerçekleşir. Nunez için de aynı şeyleri söyleyebilirim" yorumunu yaptı.

UĞURCAN'IN AVRUPA HAYALİ VAR

Uğurcan Çakır'ın transfer durumuyla ilgili konuşan Ertuğrul Doğan, "Uğurcan'ın bir Avrupa hayali var. Çeşitli kulüpler bizimle bağlantı kuruyor ama resmileşmiş bir şey yok. Güvendiğimiz bir Onuralp var ama ona yardımcı olacak bir kaleci de alabiliriz. Yönetim kurulunun çok ciddi planlamaları var. Daha transfer dönemi dün başladı, 6. oyuncuyu açıklayacağız. EURO 2024 olmasaydı ilk günden 10 oyuncuyu açıklayıp bu işi bitirecektik" ifadesini kullandı.

RAKİPLER BİZİ İLGİLENDİRMİYOR

Rakıplerının kendilerini ilgilendirmediğini söyleyen Başkan Ertuğrul Doğan, "Biz çok erken başladık bu işleri planlamaya. Trabzonspor'un hedefi her zaman zirvedir. Zirveye girmek söylemle olmuyor. Trabzonspor'un birçok problemi var. Bunların farkındayız ve hazırlığını yapıyoruz. Rakiplerin ne yaptıkları hiç umurumda değil açıkçası. Bizi ilgilendiren bir durum değil" sözlerini sarf etti.

AMACI AŞAN ELEŞTİRİLER ŞAŞIRTICI

Başkan Ertuğrul Doğan, A Milli Takıma yapılan eleştirilerle de ilgili "Bir ülkenin milli takımının turnuva oynanırken bu kadar eleştirilmesini hiç doğru bilmiyorum. Oradakilerin hepsi bizim çocuklarımız, amacını aşan eleştirileri anlamıyorum. Turnuva devam ederken, bu kadar hassasiyetlerin olduğu bir yerde, bu kadar eleştiriyi hiç doğru bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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