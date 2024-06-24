Tufan: Asla unutmayacağım

Bordo-mavili taraftarların transferine tam destek verdiği Ozan Tufan, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe'de kadro dışı kaldığı günü yaşamı boyunca unutmayacağını dile getiren Ozan Tufan, "23 Mart benim doğum günüm. O gün bir telefon aldım. Fenerbahçeli bir yönetici aradı. Heyecanlandım; 'herhalde doğum günümü kutlamak için arıyor' dedim kendi kendime. Bana, 'Seni kadro dışı bıraktık. Artık takımla ilişiğin kesildi' dedi. Başımdan sanki kaynar sular boşaldı. Dünyam karardı. Bu anı yaşamım boyunca hiç unutamayacağım" dedi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ TRABZON'A GİDİYOR

Hull City'de, Acun Ilıcalı'nın Ozan Tufan'ı da Trabzonspor'a satma kararı, büyük bir krize neden oldu. Football League World'e konuşan Ant Northgraves, Ozan Tufan'ın transferini "tuhaf" olarak nitelendirdi ve taraftarın bu duruma tepkili olduğunu belirtti. Bu arada Ozan'ın geliş tarihi belli oldu. 29 yaşındaki orta saha Çarşamba akşamı Trabzon'a gidecek ve çalışmaya başlayacak.