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Trabzonspor'un transferleri sağlık kontrolünden geçti!

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Borna Barisic ve John David Lundstram, sağlık kontrolünden geçti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 18:12
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Trabzonspor'un transferleri sağlık kontrolünden geçti!

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Borna Barisic ve John David Lundstram, sağlık kontrolünden geçti.

Bordo-mavililer, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcular Borna Barisic ve John David Lundstram'ı bugün İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçirdi. İki oyuncunun da Trabzon'a gelerek ilk hazırlık kampına katılması bekleniyor.

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