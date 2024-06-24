Trabzonspor'un transferleri sağlık kontrolünden geçti!

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Borna Barisic ve John David Lundstram, sağlık kontrolünden geçti.
Bordo-mavililer, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcular Borna Barisic ve John David Lundstram'ı bugün İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçirdi. İki oyuncunun da Trabzon'a gelerek ilk hazırlık kampına katılması bekleniyor.
Kulübümüzün transfer görüşmelerine başladığı Borna Barisic ve John David Lundstram sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/7IWXuksqBj— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) June 24, 2024