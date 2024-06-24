Trabzonspor'un transferleri sağlık kontrolünden geçti!

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı Borna Barisic ve John David Lundstram, sağlık kontrolünden geçti.

Bordo-mavililer, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcular Borna Barisic ve John David Lundstram'ı bugün İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçirdi. İki oyuncunun da Trabzon'a gelerek ilk hazırlık kampına katılması bekleniyor.