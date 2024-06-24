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Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 2024-2025 sezonu için bugün start veriyor. Sezon öncesi hazırlıklarına Trabzon’da başlayacak olan bordo-mavililerde teknik ekipten ayrılan antrenörlerin yerine getirilecek yeni isimler için de bugün resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Bir dönem Beşiktaş’ta çalışan Önder Karaveli’nin büyük oranda Abdullah Avcı’nın ekibinde yeni yardımcı hoca olarak yer alacağı öğrenildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 12:11
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Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başlıyor

Trabzonspor, Süper Lig'de 2024-2025 sezonu için bugün start verecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak çalışmalara başlayacak olan bordo-mavililer sezon öncesi hazırlıklarının Trabzon etabını 30 Haziran Pazar günü tamamlayacak. Karadeniz ekibi 1 Temmuz Pazartesi günü ise Macaristan'a giderek 14 Temmuz Pazar gününe kadar sezon öncesi hazırlıklarını burada sürdürecek.

TEKNİK EKİBE KARAVELİ İLE EROL

Öte yandan Trabzonspor'da teknik ekipte yaşanan ayrılıkların ardından gözler yeni katılacak isimlere çevrildi. Yardımcı antrenörler Egemen Korkmaz ile Mustafa Sarp'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik ekip için yeni isimler kısa sürede netleşti. Bordo-mavililerin gündeminde olan ilk isim Önder Karaveli oldu. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Karaveli'nin büyük oranda Abdullah Avcı'nın ekibinde yeni yardımcı hoca olarak yer alacağı öğrenildi. Karaveli'nin ardından mevcut teknik ekipte yer alan Caner Erol'un yardımcı antrenörlük için ismi geçen ikinci isim olduğu kaydedildi.

Her iki isim için de resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

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