Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Egemen Korkmaz teknik ekipten ayrıldı!

Trabzonspor'da Egemen Korkmaz teknik ekipten ayrıldı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da yardımcı antrenör Egemen Korkmaz, teknik ekipten ayrıldığını açıkladı. Korkmaz, kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediğini ifade etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 11:06
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'da Egemen Korkmaz teknik ekipten ayrıldı!

Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz, teknik ekipten ayrıldığını ve kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediğini açıkladı.

Egemen Korkmaz, Trabzonspor taraftarına ve Abdullah Avcı'ya bugüne kadarki destekleri nedeniyle teşekkür etti.

İşte o açıklama...

Futbolcu olarak da görev alma şansı bulduğum Trabzonspor Kulübü'ndeki antrenörlük görevimden gelecekle ilgili hedeflerim ve kariyer planlamam doğrultusunda ayrıldığımı bildirmek isterim. Bundan sonraki kariyer hedefim; teknik direktörlük olacak.

Bu yolculukta bana sonuna kadar destek olan ve katkı sağlayan başta Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı olmak üzere, tüm teknik heyetimize ve Trabzonspor Kulübü'ne en içten teşekkürlerimi sunarım. Onların rehberliği ve desteği olmadan bu noktaya gelmem mümkün olamazdı.

Futbol tutkum ve çalışma azmimle, bundan sonraki görevimde başarılı olmayı hedefliyorum. Trabzonspor, bana hem profesyonel hem de kişisel anlamda çok büyük katkılar sağladı.

Son olarak; Trabzonspor camiasına ve taraftarlarımıza da teşekkür etmek isterim. Onların desteği ve sevgisi, her zaman yanımda hissettiğim bir güç kaynağı oldu. Bu büyük camiaya ve değerli Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'ya başarılar diliyorum.

Cimbom'un yıldızları kapış kapış! 5 isme talip çıktı
F.Bahçe transferde G.Saray'a rakip oldu! EURO 2024'ün gözdesi oldu
DİĞER
İskoçya Macaristan canlı izle! EURO 2024 İskoçya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Banka 'tanıklık' etti Seçil Erzan'dan karşı hamle geldi! "İhbarımı, kıdemimi ödeyin" davası... | Duruşmada salya sümük savunma
Flaş Montella yorumu! "Yaptığı tercihler..."
ManU'nun 2 yıldızı Fener'e! İşte önerilen rakam
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına transferde durmak bilmiyor! İşte sıradaki yıldız
Mendy için 10 milyon euro
İstanbul baraj doluluk oranı
23 Haziran deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...
NAMAZ VAKİTLERİ 23 HAZİRAN 2024 🤲
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Michel Salgado Sakaryaspor için geliyor! Michel Salgado Sakaryaspor için geliyor! 11:17
Mourinho kararını veriyor! Tam 10 futbolcu... Mourinho kararını veriyor! Tam 10 futbolcu... 11:11
Trabzonspor'da ayrılık! Kendisi açıkladı Trabzonspor'da ayrılık! Kendisi açıkladı 11:06
Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta? Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta? 10:50
Cimbom'un yıldızları kapış kapış! 5 isme talip çıktı Cimbom'un yıldızları kapış kapış! 5 isme talip çıktı 10:21
F.Bahçe transferde G.Saray'a rakip oldu! EURO 2024'ün gözdesi oldu F.Bahçe transferde G.Saray'a rakip oldu! EURO 2024'ün gözdesi oldu 10:21
Daha Eski
İskoçya - Macaristan maçı hangi kanalda? İskoçya - Macaristan maçı hangi kanalda? 09:38
İsviçre - Almanya maçı hangi kanalda? İsviçre - Almanya maçı hangi kanalda? 09:16
23 Haziran bugün kimin maçı var? 23 Haziran bugün kimin maçı var? 07:29
Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi... Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi... 01:26
Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu 01:26
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer! İşte o yıldız F.Bahçe'den G.Saray'a transfer! İşte o yıldız 01:26