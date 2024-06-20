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Rakip ya Ruzomberok ya Tobol

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Bordo mavili takım, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan merkezinde yapılan kura çekimine seri başı olarak katıldı. Trabzonspor, kura çekiminde Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) maçının galibiyle eşleşti. Bordo mavililer ilk maçı 25 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı 1 Ağustos'ta kendi sahasında oynayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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Rakip ya Ruzomberok ya Tobol

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Bordo mavili takım, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan merkezinde yapılan kura çekimine seri başı olarak katıldı. Trabzonspor, kura çekiminde Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) maçının galibiyle eşleşti. Bordo mavililer ilk maçı 25 Temmuz'da deplasmanda, rövanşı 1 Ağustos'ta kendi sahasında oynayacak.

RAKİPLERİ TANIYALIM

Bu sezon kupa aldılar

Ruzemberok altyapısı ile dikkat çekiyor. 6.19 milyon euro'luk değeriyle öne çıkan Slovak ekibi bu sezon Slovakya Kupasını kazandı. 24.2 yaş ortalaması var ve takımının en değerli oyuncusu 21 yaşındaki kaleci Frühwald. 21 yaşındaki sol bek Selecky, 23 yaşındaki Gabriel ve 22 yaşındaki Maly gelecek vadeden isimler arasında yer alıyor.

KAZAKİSTAN'DA LİGDE ALTINCI SIRADA

TOBOL'un toplam değeri ise 7.68 milyon euro. Bu sezon Kazakistan Süper Kupası'nı kazandılar. 11 yabancı oyuncusu bulunan Kazakistan ekibinin en önemli oyuncusu 900 bin euro değerindeki Tsonev ve 29 yaşındaki Miladinovic olarak öne çıkıyor. 2010'da Kazakistan Premier Ligi Şampiyonluğu, 2007'de Kazakistan Kupası Şampiyonluğu ve 2011 ile 2021'de Kazakistan Süper Kupa Şampiyonluğu elde etti. Güncel lig durumunda ise 10 maç geride kalırken Tobol 15 puanla liderin 4 puan gerisinde 6. sırada bulunuyor.

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