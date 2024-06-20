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Nwakaeme eski evini istedi

Trabzonspor'a geri dönen Nwakaeme, şehre geldiğinde daha önce kaldığı evde yeniden kalmak istediğini belirtti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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Nwakaeme eski evini istedi

Trabzonspor'a geri dönen Nwakaeme, şehre geldiğinde daha önce kaldığı evde yeniden kalmak istediğini belirtti. Bunun üzerine, Şana'da bir villa kentte oturan Nwakaeme'ye aynı ev tahsis edilmek istendi. Ancak o ev şu an dolu. Ancak oturan ailenin 35 yaşındaki Nijerya lı için evi boşaltabileceğini söylediği belirtiliyor.

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