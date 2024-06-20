Nwakaeme eski evini istedi

Trabzonspor'a geri dönen Nwakaeme, şehre geldiğinde daha önce kaldığı evde yeniden kalmak istediğini belirtti. Bunun üzerine, Şana'da bir villa kentte oturan Nwakaeme'ye aynı ev tahsis edilmek istendi. Ancak o ev şu an dolu. Ancak oturan ailenin 35 yaşındaki Nijerya lı için evi boşaltabileceğini söylediği belirtiliyor.

FERNANDEZ YOL AYRIMINDA

GEÇEN sezon bedelsiz olarak alınan Joaquin Fernandez yolcu listesinde. İspanyol stoperi İspanya 2. Ligi'nden Espanyol istiyor. 28 yaşındaki savunmacının, 1 Temmuz'da başlayacak Macaristan kampına kadar veda etmesi bekleniyor.