Kampa 5 gün kaldı

Fırtına'nın 24 Haziran'da Trabzon'da başlayacak ilk etap kampı için geri sayıma geçildi. 5 gün sonra başlayacak ilk etap kampa yeni transferlerden Barisic, Lundstram ve Nwakaeme'nin dahil olacağı belirtildi. Şu an Romanya Milli Takımı'nda bulunan Draguş ise Macaristan kampına katılacak.

BARISIC DE GELİYOR

Bordo-mavili takımda yeni transferlerin şehre geliş tarihleri netlik kazanmaya başladı. İlk olarak İngiliz orta saha Lundstram'ın Türkiye'ye geliş tarihinin 23 Haziran olduğu açıklanmıştı. Yine Rangers'ten alınan sol bek Borna Barisic'in de 23 Haziran Pazar günü geleceği belirtildi. İki oyuncu önce İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirilecek ve ardından Trabzon'da kampa katılacak.

CHAM İÇİN GERİ SAYIM

2024-25 sezonuna iddialı bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor, bir transfer bombası daha patlatmak üzere. Bordo- mavililer, Nwakaeme'nin ardından Muhammed Cham'ı da renklerine bağlamaya yakın. Trabzonspor'un, hem kanat hem de orta sahada oynayabilen 23 yaşındaki 10 numaranın transferi için, oyuncunun kulübü Clermont ile anlaşma aşamasına geldiği bildiriliyor.