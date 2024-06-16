Haberler Trabzonspor Yerli stoper: Serdar Saatçı

Yerli stoper: Serdar Saatçı

Yabancı transferi için harıl harıl çalışan Trabzonspor yerli oyuncu havuzunu da genişletmek istiyor. Karadeniz devi, Beşiktaş'ın 2022 yılında daha 19 yaşındayken 1.5 milyon euro'ya Braga'ya sattığı Serdar Saatçı için araştırma yapıyor. 1.90 boyundaki stopere 5 yıllık imza attıran Portekiz ekibi, sözleşmeye 40 milyon euro'luk serbest kalma maddesi koymuştu. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Saatçı, Braga'da şans bulmakta zorlanıyor. Ligde 17 maçta forma giyen 21 yaşındaki savunmacının Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi tecrübesi de bulunuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yerli stoper: Serdar Saatçı
Yabancı transferi için harıl harıl çalışan Trabzonspor yerli oyuncu havuzunu da genişletmek istiyor. Karadeniz devi, Beşiktaş'ın 2022 yılında daha 19 yaşındayken 1.5 milyon euro'ya Braga'ya sattığı Serdar Saatçı için araştırma yapıyor. 1.90 boyundaki stopere 5 yıllık imza attıran Portekiz ekibi, sözleşmeye 40 milyon euro'luk serbest kalma maddesi koymuştu. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Saatçı, Braga'da şans bulmakta zorlanıyor. Ligde 17 maçta forma giyen 21 yaşındaki savunmacının Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi tecrübesi de bulunuyor.
EURO 2024'e müthiş başladı! Turnuva sonrası G.Saray'a geliyor
Aslan'ın çilek transferi belli oldu!
DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Zaha için dev teklif! Aslan'a piyango vurdu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş'in kabrinde! Flaş Cumhur İttifakı mesajı: Bizde çatlama olmaz
Mourinho'dan yıldız golcüye onay!
G.Saray transferi bitiriyor! ManU'nun yıldızı imzaya
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da Ndidi ciddiye biniyor!
Fırtına'dan Dele Bashiru hamlesi!
Namaz vakitleri İstanbul (16 Haziran Pazar)
BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Resimli, kısa, uzun Babalar Günü mesajları
Canlı dolar ve altın fiyatları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Sultanları Çin'e mağlup! Filenin Sultanları Çin'e mağlup! 01:16
Paulista resmen Beşiktaş'ta! İşte alacağı ücret Paulista resmen Beşiktaş'ta! İşte alacağı ücret 01:16
F.Bahçe tarihine geçecek! En pahalı transfer F.Bahçe tarihine geçecek! En pahalı transfer 01:16
G.Saray transferi bitiriyor! ManU'nun yıldızı imzaya G.Saray transferi bitiriyor! ManU'nun yıldızı imzaya 01:16
Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktı! Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktı! 01:16
G.Saray sağ bekini Premier Lig'de buldu! G.Saray sağ bekini Premier Lig'de buldu! 01:16
Daha Eski
F.Bahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! F.Bahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! 01:16
Torreira G.Saray'dan ayrılacak mı? Torreira G.Saray'dan ayrılacak mı? 01:16
Fırtına'dan Dele Bashiru hamlesi! Fırtına'dan Dele Bashiru hamlesi! 01:16
Orta saha kapışması! Beşiktaş ve G.Saray... Orta saha kapışması! Beşiktaş ve G.Saray... 01:16
Transferde EURO 2024 engeli! Şimdi ne olacak? Transferde EURO 2024 engeli! Şimdi ne olacak? 01:16
Mourinho'dan Jota Silva'ya kanca! Mourinho'dan Jota Silva'ya kanca! 01:16