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Yerli stoper: Serdar Saatçı
Yabancı transferi için harıl harıl çalışan Trabzonspor yerli oyuncu havuzunu da genişletmek istiyor. Karadeniz devi, Beşiktaş'ın 2022 yılında daha 19 yaşındayken 1.5 milyon euro'ya Braga'ya sattığı Serdar Saatçı için araştırma yapıyor. 1.90 boyundaki stopere 5 yıllık imza attıran Portekiz ekibi, sözleşmeye 40 milyon euro'luk serbest kalma maddesi koymuştu. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Saatçı, Braga'da şans bulmakta zorlanıyor. Ligde 17 maçta forma giyen 21 yaşındaki savunmacının Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi tecrübesi de bulunuyor.
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