Haberler Trabzonspor Dele Bashiru atağı

Dele Bashiru atağı

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Trabzonspor, Hatayspor'un 10 numarası Fisayo Dele-Bashiru'nun peşinde. 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, bu sezon 39 maçta 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Merkez orta saha ve sağ kanatta da başarılı bir şekilde oynayabilen 1.86 boyundaki yıldızın Hatayspor ile 2026'ya kadar mukavelesi var. Ama sözleşmesinde 'yurt içinde bir takıma giderse 2 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor. Hem 8 hem de 10 numara için oyuncu arayan Fırtına'nın Dele-Bashiru için harekete geçeceği vurgulanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Dele Bashiru atağı

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Trabzonspor, Hatayspor'un 10 numarası Fisayo Dele-Bashiru'nun peşinde. 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, bu sezon 39 maçta 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Merkez orta saha ve sağ kanatta da başarılı bir şekilde oynayabilen 1.86 boyundaki yıldızın Hatayspor ile 2026'ya kadar mukavelesi var. Ama sözleşmesinde 'yurt içinde bir takıma giderse 2 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor. Hem 8 hem de 10 numara için oyuncu arayan Fırtına'nın Dele-Bashiru için harekete geçeceği vurgulanıyor.

İNGİLİZ DEVİ MANCHESTER CITY'DE YETİŞTİ

Manchester City'de yetişen ve İngiliz kulübünün tüm alt yaş takımlarında görev yapan Dele-Bashiru ardından Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'e transfer olmuştu. Sheffield ile çıktığı 86 maçta 6 gol atan ve 5 de asist yapan genç futbolcu, Hatayspor'un yolunu tutmuştu. Trabzonspor maçlarındaki etkili performansı ile dikkat çeken Dele-Bashiru'nun yurt dışında bazı takımların da radarında olduğu, bu nedenle Karadeniz devinin kurmaylarının elini çabuk tutmak istediği belirtiliyor. Nijerya Milli Takımı formasını da iki kez giydi.

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