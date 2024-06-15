Paraya karşı emeğin savaşı

Camianın tam anlamıyla birlik olması zorunda olduğunu vurgulayan Başkan Doğan, "Trabzonspor camiası olarak bu yıl gerçekten üzerine basarak söylüyorum; tam anlamıyla birlik olmak zorundayız. Bu sene yine yıllardır verdiğimiz gibi ama bu sene artık son 2-3 yıldır fark iyice açıldı. Gerçekten tam anlamıyla paraya karşı emeğin savaşını tekrar vereceğiz. Bizim kendimizden başka bu birliktelikten başka gücümüz yok. Eğer bu birlikteliği sağlarsak inadımızla beraber ben zirve yarışının içerisinde olacağını düşünüyorum. Lütfen herkesten rica ediyorum, teknik kadromuzu, oyuncularımızı bu süreçte yalnız bırakmasınlar. Dediğim gibi bizim bizden başka dostumuz yok, bizim bizden başka bu süreci beraber götürebileceğimiz başka insanlar da yok" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, kadrosunda bulunan 17 yabancı arasından Abdullah Avcı'nın kesin kalmasını istediği oyuncuları belirledi. Vişça, Mendy ve Meunier gibi önemli isimlerin takımda kalmasını isteyen Avcı, diğer isimlerin ise gelecek tekliflere göre değerlendirileceğini açıkladı.

FERNANDEZ'E TALİP ÇIKTI

Takımdan ayrılmak istediği Fernandez'e, İspanyol 2. Lig takımı Espanyol'un ilgisinin olduğu öne sürüldü. Espanyol'un 1. Lig'e çıkma hedefi doğrultusunda İspanyol stoperi kadrosuna katmak istediği belirtilirken, Trabzonspor'un bu konudaki kararlılığı merakla bekleniyor.

KALEYE ALTERNATİF

Uğurcan Çakır için yaşanabilecek olası bir gelişmeyi göz önünde bulunduran Trabzonspor, kale mevkiine alternatif bir isim arayışına da girdi. Takımın güçlü kalması için kaleye yapılacak transferde hassas bir seçim yapmayı hedefleyen Karadeniz devi, titizlikle çalışıyor.