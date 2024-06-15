Nwakaeme geliyor

Dünyanın neresine giderseniz gidin, böyle bir şehir, böyle bir kulüp kültürü, böyle aidiyet, böyle bir taraftar bulamazsınız. Burası İstanbul değil. Burası Londra değil, burası New York değil, burası Trabzon. Burada herkes Trabzonsporlu. Elbette sadece Trabzon ile bu kadim şehirle kalmıyoruz. Her yerde Trabzonlu olmayan Trabzonsporlular da var. Onlar da tarihi yeniden yazan, İstanbul saltanatını defalarca yıkan bu şehrin takımına aşıklar" dedi.

NEVZAT KAYA GÖRÜŞME HALİNDE

Trabzonspor'un son lig şampiyonluğunda önemli katkısı olan Nijeryalı sol kanat Nwakaeme'nin yeniden bordo mavililere katılmasına ilişkin de müjde veren Başkan Başkan Doğan, "Transfer sezonu açıklanmadı ama biten 5 transferimiz var halihazırda imza aşamasında olan 3 transferimiz var. Abdullah Avcı'nın Nwakaeme'nin geri dönüşü ile alakalı bizden bir talebi oldu. Sonra hocamızla Nwakaeme arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmeden sonra da Trabzonspor Kulübü Nevzat Bey aracılığı ile Nwakaeme ile görüşmelere başladı. Nevzat Bey hem hacılık görevini yerine getirirken hem de transferle uğraşıyor. Herhalde transferin de olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Fırtına'nın 35 yaşındaki Nijeryalı sol kanat ile 1+1 yıllığına anlaştığı belirtildi.

ONUACHU İÇİN TEKLİF SUNDUK

Başkan Doğan, Paul Onuachu transferi ile ilgili şunları söyledi: Onuachu hocamızla görüştü kendisiyle beraber çalışmak istediğini iletti. Menajeri bizimle temasa geçti Onuachu'nun Trabzon'da kalmak istediğini tarafımıza iletti. Biz kulübüyle temasa geçtik. Kulübü şu anda 15 milyon sterlinlik bonservis bedelinde diretiyor. Biz de bu rakamları kendilerine veremeyeceğimizi ve tekrar kiralama yöntemiyle kendilerine bir teklif sunduk, teklifin cevabını bekliyoruz."

TAKIM İLE GURUR DUYUYORUZ

TARAFTARLARDAN yeni sezon formalarından alarak bayramlaşmalarını rica eden Ertuğrul Doğan, "Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yayılmış en büyük şehir takımı olan Trabzonspor ile gurur duyuyoruz. Bu yüzden bugün ve bundan sonra her gün, bu gücü hissedin. Yeni forma lansmanımızda sizlere söylemek istediğim en önemli, en övünülecek gerçek bu. Elimizdeki en büyük güç de bu. Bu sezon 'İnatçı Formalar' sloganıyla sahne alacak formalarımız bugünden itibaren satışa çıkacak. Taraftarlarımızdan ricamdır; yeni formalarımızdan satın alarak bayramlaşmaya öyle gitsinler. Böylelikle iki bayramı bir arada yaşayalım. Yeni formalarımız ve yeni göğüs ana sponsorumuz hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.

BORCU BİTİRMEK İSTİYORUZ

Ekonomiyle ilgili olarak ciddi çalışmalar yürütüldüğünü belirten Ertuğrul Doğan, "Bu sıkıntılardan kulübü çıkartacağımıza inanıyorum. 15 ay gibi bir sürede 140 milyon euro'yu geçen bir parayı kasaya soktuk. Ekonomik olarak kulübümüzde bu değişimi sağlamak çok önemli. Bu kulübün yarışmadan durması ne benim açımdan ne de taraftarlarımız açısından mümkün değil. Her yıl 45-50 milyon euro bulmak zorundayız. Trabzonspor'un tarihinde yapılmamış ilkleri ekonomik anlamda yaptık. Planlarımız hazır; öncelikle borcu yönetilebilir bir hale getirmek sonra da borcu sıfırlamak" sözlerini kaydetti.