Göğüs sponsoru Papara

Lansman ile bordo mavililerin yeni sezon formaları görücüye çıktı. Papara, Trabzonspor ile geçen yıl imza attığı stadyum isim sponsorluğunu da içeren geniş kapsamlı iş birliği dahilinde yeni sezonda takımın formalarının göğsünde yerini aldı. Takımın yeni sezon formaları Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. 20 milyon kullanıcısıyla finansın her alanında hizmet veren bir Super App olma yolunda hızla ilerleyen finansal teknoloji şirketi Papara, spor sponsorlukları kapsamında 2018'den bu yana Trabzonspor kulübü ile çalışmalar yürütüyor.

MİNİCİK ANLAŞMA KOCAMAN HİKAYE

PaparaPark CEO'su Emre Kenci, "Bilindiği gibi bizim Trabzonspor ile sponsorluk ilişkimiz 2018'de başladı. 2018'de küçük bir şirket olarak minicik bir anlaşma yaparak başladığımız hikaye bugün kocaman bir hale geldi. Ağustos 2023'te stat sponsorluğunda 5 yıl boyunca stadın isim haklarını da içeren geniş kapsamlı bir sponsorluk anlaşmasına imza atmıştık 1 milyar 416 milyon TL'lik. Bu anlaşma kapsamında 2024-25 sezonu itibariyle başlayarak 5 sezon boyunca Papara Trabzonspor formalarının göğsünde bulunacak. Biz yaptığımız anlaşmanın markamız için çok doğru bir anlaşma olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

5 SEZONLUK ANLAŞMA

Ağustos 2023'te Akyazı Stadyumu'nun beş sezonluk isim hakkını da içeren 1 milyar 416 milyon TL'lik kapsamlı bir sponsorluk anlaşmasına imza atan Papara, anlaşma dahilinde 2024-2025 sezonu itibarıyla 5 sezon boyunca Trabzonspor formalarının göğsünde yerini alacak. Papara, bu sezon şortta yer almayacak.