DİĞER
Ertuğrul Doğan Kartal arazisi sorusunu yanıtladı: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizi destekliyor
Başkan Ertuğrul Doğan, "Kartal arazi konusu masada bekliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konuda bizi destekliyor ve onayı mevcut. Ana kumanda anlamında bir sıkıntı yok. Süreci bekliyoruz. Belli prosedürlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Süreç işliyor" dedi
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.