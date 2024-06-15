Haberler Trabzonspor Ertuğrul Doğan Kartal arazisi sorusunu yanıtladı: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizi destekliyor

Ertuğrul Doğan Kartal arazisi sorusunu yanıtladı: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizi destekliyor

Başkan Ertuğrul Doğan, "Kartal arazi konusu masada bekliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konuda bizi destekliyor ve onayı mevcut. Ana kumanda anlamında bir sıkıntı yok. Süreci bekliyoruz. Belli prosedürlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Süreç işliyor" dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Ertuğrul Doğan Kartal arazisi sorusunu yanıtladı: Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizi destekliyor

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Başkan Ertuğrul Doğan, "Kartal arazi konusu masada bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu konuda bizi destekliyor ve onayı mevcut. Ana kumanda anlamında bir sıkıntı yok. Süreci bekliyoruz. Belli prosedürlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Süreç işliyor" dedi
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