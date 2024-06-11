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Nokta atışı takviye
Takımın beyni olabilecek, Hamsik tarzı tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, arayışını sürdürüyor. Defans hattını da güçlendirmeyi hedefleyen Fırtına'da, kanat mevkiinin yanı sıra Onuachu'dan sonra golcü oyuncu arayışı da öncelikli transferler arasında yer alıyor. Kaleci Uğurcan konusunda yaşanabilecek gelişme sebebiyle kaleye de alternatif bir isim bakan Karadeniz devi, bu mevkiye de nokta atışı yapmak istiyor.
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