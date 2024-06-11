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Kadro operasyonu
Yabancı futbolcu sayısının 12'ye düşürülmesi, Trabzonspor'un planlamasında ciddi zorluklar yaşamasına neden oldu. Yönetim, kadroda yer açmak için önemli kararlar almaya hazırlanıyor. Fernandez, Bardhi ve Denswil'in gönderilmesi hedefleniyor. Bu adım, hem yabancı kontenjanında yer açacak hem de maaş bütçesini hafifletecek. Ayrıca geçtiğimiz sezon kiralanan Gomez, Kourbelis, Teklic ve Lahtimi gönderilecek.
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