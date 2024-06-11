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Cihan Çanak için 2 milyon euro
FOOTNEWS adlı internet sitesinin aktardığına göre Trabzonspor, Cihan Çanak için Standard Liege'e 2 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Ayrıca ek olarak sonraki satıştan % 30 pay önerdi. Ancak Belçika kulübü reddetti, 4 milyon euro talep etti. Liege'in teklifi reddetmesine rağmen, gelecek haftalarda neler olacağının belirsiz olduğu vurgulandı ve bir açık kapı bırakıldı. Trabzonspor'un bu transferdeki son hamlesi ve Liege'nin tutumu merakla bekleniyor.
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