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Cihan Çanak için 2 milyon euro

FOOTNEWS adlı internet sitesinin aktardığına göre Trabzonspor, Cihan Çanak için Standard Liege'e 2 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Ayrıca ek olarak sonraki satıştan % 30 pay önerdi. Ancak Belçika kulübü reddetti, 4 milyon euro talep etti. Liege'in teklifi reddetmesine rağmen, gelecek haftalarda neler olacağının belirsiz olduğu vurgulandı ve bir açık kapı bırakıldı. Trabzonspor'un bu transferdeki son hamlesi ve Liege'nin tutumu merakla bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 06:50
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Cihan Çanak için 2 milyon euro
FOOTNEWS adlı internet sitesinin aktardığına göre Trabzonspor, Cihan Çanak için Standard Liege'e 2 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Ayrıca ek olarak sonraki satıştan % 30 pay önerdi. Ancak Belçika kulübü reddetti, 4 milyon euro talep etti. Liege'in teklifi reddetmesine rağmen, gelecek haftalarda neler olacağının belirsiz olduğu vurgulandı ve bir açık kapı bırakıldı. Trabzonspor'un bu transferdeki son hamlesi ve Liege'nin tutumu merakla bekleniyor.
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