Haberler Trabzonspor Poyraz Efe’ye Ajax kancası

Poyraz Efe’ye Ajax kancası

Ajax, teknik direktörlük görevine Francesco Farioli'yi getirerek genç yeteneklere yönelik transfer politikasını sürdürüyor. Bu kapsamda, Trabzonspor'un 19 yaşındaki forveti Poyraz Efe'yi kadrosuna katmak isteyen Ajax'ın, 8 milyon euro gibi ciddi bir bonservis bedeli önerdiği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Poyraz Efe’ye Ajax kancası

Ajax, teknik direktörlük görevine Francesco Farioli'yi getirerek genç yeteneklere yönelik transfer politikasını sürdürüyor. Bu kapsamda, Trabzonspor'un 19 yaşındaki forveti Poyraz Efe'yi kadrosuna katmak isteyen Ajax'ın, 8 milyon euro gibi ciddi bir bonservis bedeli önerdiği belirtildi. Trabzonspo'un ise Poyraz Efe için 10 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis talebi olabileceği ifade edildi. Geçmişte Ahmetcan Kaplan için 9.5 milyon euro ödeyen Ajax'ın, Poyraz Efe için de benzer bir adım atmaya hazırlandığı bildirildi.

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