Haberler Trabzonspor Hızlı, temaslı bir takım

Hızlı, temaslı bir takım

Avcı: Hazırlık maçlarımız ile tarihleri belli. Haziran ve temmuz takvimi net. Önümüzdeki sezon daha hızlı, temaslı, agresif bir futbola geçiş yapacağız

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Hızlı, temaslı bir takım

Teknik direktör Avcı, önümüzdeki sezonun şifrelerini verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Hazırlık maçlarımızın tarihleri belli. Haziran ve temmuz takvimiz belirlendi. Transfer çalışmalarımızın bir bölümünde ciddi şekilde mesafe kat ettik. Trabzonspor taraftarı bizi yalnız bırakmasın. Seneye onlara ihtiyacımız var. Daha önce bunu gerçekleştirmiş bir ekibin daha hızlı, temaslı ve agresif bir oyuna geçişini hep beraber gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

İKİ HOCA GÖREV YAPTI

Bu sezon Bjelica ve Abdullah Avcı olmak üzere 2 teknik direktör görev yaptı. Hırvat hoca ile ilk 8 haftada 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 12 puan toplayarak 7. sırada yer alan bordo-mavililerde, daha sonra Avcı getirildi. Karadeniz devi, 30 haftada 17 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 4 beraberlik ile 55 puan daha topladı.

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