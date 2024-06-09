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Nokta atışı transfer

2023-24 sezonunu 67 puanla üçüncü sırada tamamlayan bordo-mavililer yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Nokta atışı transfer

2023-24 sezonunu 67 puanla üçüncü sırada tamamlayan bordo-mavililer yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak istiyor. Şampiyonluk sezonunun ardından geçen 2 sezonda transferde yapılan hataları tekrarlamamak istemeyen Karadeniz devi, ince eleyip, sık dokuyor. Önceliğini eksik bölgelere yapılacak takviyelere veren bordo-mavili takım, ayrılması muhtemelen oyuncuların yerine yeni isim arayışını da sürdürüyor. Kiralıktan dönecek oyuncular konusunda nasıl bir yol izleneceği ise merak konusu.

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