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Weghorst bekliyor
Wout Weghorst, menajeri Simon Cziommer tarafından Trabzonspor'a önerilmişti. Bordo-mavili yetkililerle buluşarak 31 yaşındaki Hollandalı golcüyü getirebileceğini söyleyen Cziommer artık gelecek yanıtı beklemeye geçti. Geride kalan sezonu kiralık olarak Hoffenheim'da geçiren Weghorst'un bonservisi Burnley'de bulunuyor. Fırtına, 2025'e kadar kontratı olan oyuncuyu değerlendirip karar verecek.
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