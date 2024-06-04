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Nwakaeme çağrısı

Trabzonspor’un eski yıldızı Nwakaeme, Suudi Arabistan kulübü Al Fahya’dan ayrıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 06:50
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Nwakaeme çağrısı

35 yaşındaki Nijeryalı sol kanat için bordo mavili taraftarlar harekete geçti. Taraftarlar, sosyal medya platformlarında ve forumlarda bir araya gelerek 'Bay Beyin'in geri dönmesi için çağrıda bulundular. Taraftarların mesajları arasında "Gelsin hemen başlasın. Trezeguet'yi 9-10 milyon euro'ya Araplar alsın", "Alın artık, 1 yıllık gelsin, ölüsü iş yapar", "Yaşlı alacaksan böylesini alacaksın", "Bizde son bir şarkı söyler", "Gelsin tribünde otursun yeter" mesajlarını paylaştı. Bu yoğun talep sonrası Trabzonspor yönetiminin nasıl bir tavır alacağı merak konusu.

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Al Fahya ile toplam 55 maça çıkan ve 15 kez fileleri sarsarak 8 de asist yapan Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla fırtına gibi esmişti: 145 maç, 47 gol, 40 asist.

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