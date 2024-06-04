Trabzonspor'un Cham ısrarı! İşte pazarlıkların detayları

Hem Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hem de teknik direktör Abdullah Avcı'nın transferi konusunda oldukça istekli olduğu Muhammed Cham için pazarlıklar yoğun şekilde devam ediyor. 23 yaşındaki Avusturyalı futbolcu ile görüşmelerde anlaşma noktasına gelinmişti fakat bonservis problemi hâlâ çözülmüş değil. Clermont, 6 milyon euro'nun altına inmiyor. Bordo- mavililer ise en son 4 milyon euro seviyesine çıkmıştı. Yönetim, Fransız kulübünün inadını kırmaya çalışıyor. 10 numara ve kanatta görev yapan Cham, Mendy gibi kısa vadede yüksek teklif getirme potansiyeline sahip. Görüşmeler devam ediyor.