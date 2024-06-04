Kipre’den yanıt bekleniyor

27 yaşındaki savunmacı şu an boşta. 1.93 boyundaki Fildişili futbolcunun Fransız vatandaşlığı da bulunuyor. Trabzonspor kurmayları, bu sezon 48 maça çıkan ve 3 gol atıp 1 de asist yapan Kipre ile görüşmelere başladı. Piyasa değeri 2.5 milyon olan yıldız, İngiliz ekibinin formasını toplamda 67 kez terletti. Bu periyotta 4 kez fileleri sarstı, 2 de asist yaptı. Oyuncunun kendisiyle ilgilenen diğer kulüplerle de görüştükten sonra Trabzonspor'a yanıt vereceği ifade edildi.

YILIN OYUNCUSU ÖDÜLÜNÜ ALDI

Cedric Kipre, geçen sezon Cardiff City'ye kiralandıktan sonra beklenmedik bir şekilde takımın önemli bir parçası haline geldi. West Brom'da "Yılın Oyuncusu" ödülünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti.