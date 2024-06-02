Haberler Trabzonspor Onuachu’da sıcak gelişme

Onuachu’da sıcak gelişme

İngiliz gazeteci Dean Jones, Southampton'un Onuachu'yu gönderme kararı aldığını duyurdu. Jones'un iddiaları şu şekilde sıralanıyor: Southampton, Onuachu'nun Trabzonspor'daki performansının değerini artıracağını düşünüyor ve bu durumu bir kazan-kazan olarak görüyor. Onuachu'nun Türkiye'ye kalıcı olarak dönme potansiyeli olduğu düşünülüyor. Başkan Ertuğrul Doğan, aşırı istekli davranmanın uygun olmadığını düşünüyor ve Southampton'un fiyat indirimine gitmemesi üzerine yeni golcü arayışlarına girmeyi düşünüyor. Ancak Trabzonspor'un elini güçlendiren bir faktör var: Paul Onuachu'nun takımda kesinlikle kalmak istemesi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Onuachu’da sıcak gelişme
İngiliz gazeteci Dean Jones, Southampton'un Onuachu'yu gönderme kararı aldığını duyurdu. Jones'un iddiaları şu şekilde sıralanıyor: Southampton, Onuachu'nun Trabzonspor'daki performansının değerini artıracağını düşünüyor ve bu durumu bir kazan-kazan olarak görüyor. Onuachu'nun Türkiye'ye kalıcı olarak dönme potansiyeli olduğu düşünülüyor. Başkan Ertuğrul Doğan, aşırı istekli davranmanın uygun olmadığını düşünüyor ve Southampton'un fiyat indirimine gitmemesi üzerine yeni golcü arayışlarına girmeyi düşünüyor. Ancak Trabzonspor'un elini güçlendiren bir faktör var: Paul Onuachu'nun takımda kesinlikle kalmak istemesi.
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