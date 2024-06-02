DİĞER
Onuachu’da sıcak gelişme
İngiliz gazeteci Dean Jones, Southampton'un Onuachu'yu gönderme kararı aldığını duyurdu. Jones'un iddiaları şu şekilde sıralanıyor: Southampton, Onuachu'nun Trabzonspor'daki performansının değerini artıracağını düşünüyor ve bu durumu bir kazan-kazan olarak görüyor. Onuachu'nun Türkiye'ye kalıcı olarak dönme potansiyeli olduğu düşünülüyor. Başkan Ertuğrul Doğan, aşırı istekli davranmanın uygun olmadığını düşünüyor ve Southampton'un fiyat indirimine gitmemesi üzerine yeni golcü arayışlarına girmeyi düşünüyor. Ancak Trabzonspor'un elini güçlendiren bir faktör var: Paul Onuachu'nun takımda kesinlikle kalmak istemesi.
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.