Haberler Trabzonspor Nwakaeme şu an boşta

Nwakaeme şu an boşta

Al-Fayha kulübü eski Trabzonsporlu Nwakaeme'nin takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. Nijeryalı sol kanat, 2022'nin yaz transfer döneminde sözleşmesinin bittiği Trabzonspor'dan ayrılarak Arap kulübünün kadrosuna katılmıştı. Bu sezon çıktığı 27 maçta 6 gol, 5 asistlik skor katkısı sağlayan 35 yaşındaki süper yıldız, geçtiğimiz devre arasında bordo mavili yönetimin gündemine gelmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Nwakaeme şu an boşta
Al-Fayha kulübü eski Trabzonsporlu Nwakaeme'nin takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. Nijeryalı sol kanat, 2022'nin yaz transfer döneminde sözleşmesinin bittiği Trabzonspor'dan ayrılarak Arap kulübünün kadrosuna katılmıştı. Bu sezon çıktığı 27 maçta 6 gol, 5 asistlik skor katkısı sağlayan 35 yaşındaki süper yıldız, geçtiğimiz devre arasında bordo mavili yönetimin gündemine gelmişti.
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