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Minimum 8 milyon euro

Şampiyonluğun ardından 4 milyon euro’ya Aston Villa’dan transfer Trezeguet, bu yaz takımdan ayrılabilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Minimum 8 milyon euro

25 lig maçında 10 gol, 6 asistlik performans sergileyen Mısırlı yıldıza özellikle Arap Yarımadası'ndan ilgi var. Trezeguet'nin menajerinin de kısa zamanda Türkiye'ye geleceği ve Trabzonspor ile oyuncusunun geleceği hakkında önemli bir görüşme yapacağı öğrenildi. Bordo-Mavililer, Trezeguet'nin olası satışından minimum 8 milyon euro gelir bekliyor.

POYRAZ YILDIRIM FARKI

Onuachu'nun ardından 7.40 reyting ile ligin en dikkat çeken oyuncularından biri Poyraz Yıldırım oldu. Süper Lig'de sadece 2 maçta forma giymesine rağmen 1 gol atan 19 yaşındaki forvet, U19 formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekti.

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