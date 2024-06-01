Haberler Trabzonspor Hedeflere varamadı

Hedeflere varamadı

Süper Lig’de sezonu 67 puanla üçüncü sırada kapatan Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonunun ardından adeta gerileme dönemine girdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Hedeflere varamadı

Bordo mavili takım, şampiyonluktan sonraki 2 sezonda arzu ettiği başarının çok uzağında kaldı.

GEÇEN YIL 5. OLMUŞTU

Trabzonspor, 2021-22 sezonunda şampiyonluk, 2019- 20'de ise Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Karadeniz devi, 2 kez de Süper Kupa şampiyonu olmak üzere bu süreçte 4 kupa aldı. 2021-22'de 38 maçta 81 puanla şam-piyon olan Fırtına, 2022-23'te 36 maçta 57 puanla 6., bu sezon 38 maçta 67 puan ile üçüncü sırada yer aldı.

TEK TESELLİ AVRUPA

Ligi geçen sezon 6. sırada bitirdiği için Avrupa kupalarına katılmayan Trabzonspor'da bu sezon tek teselli bu hakkı elde etmek oldu. Bordo-mavililer, sezonu 3. sırada bitirdiği için bir sezon aradan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turunda mücadele ederek tekrar Avrupa'da sınav verecek.

ZİRVEYLE TARİHİ FARK

Fırtına, 102 puanla şampiyon olan Galatasaray'dan 35, ikinci Fenerbahçe'den de 32 puan daha az puan toplayabildi. Karadeniz devi, geçen sezon şampiyon Galatasaray'ın 31 puan gerisinde yer almıştı. Trabzonspor, en son 40 puanla bitirdiği 2015- 16'da 79 puanla şampiyon olan Beşiktaş'ın 39 puan gerisinde kalıp en büyük farkı yaşamıştı.

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