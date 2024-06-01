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Başarının sırrı disiplin

Fırtına’nın 2022-23 sezonu öncesi 5 yıllık imza attırdığı Eren Elmalı, kulüp dergisine konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Başarının sırrı disiplin

Yaşam felsefesini 'hiçbir koşulda pes etmemek' olarak tanımlayan 23 yaşındaki sol bek, profesyonel futbolculukta başarı için disiplinin olmazsa olmaz olduğunu dile getirdi. Eren, babasından aldığı "Ne iş yapıyorsan yap en iyisini yap" nasihatini ise her alanda uygulamaya çalıştığını kaydetti.

EN ÇALIŞKANI TREZEGUET

Eren, hayran olduğu futbolcunun Ronaldo olduğunu söyledi. Sol bek, gördüğü en çalışkan futbolcunun bordo mavili takımın sol kanadı Trezeguet, en bonkör ismin kaleci Uğurcan Çakır, en yetenekli oyuncuların da sağ bek Meunier ve Abdülkadir Ömür olduğunu belirtti.

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