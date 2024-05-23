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Tek yol kupa

Abdullah Avcı, kaptanlar, yönetim, taraftar ve tüm camia Beşiktaş’ı yenmek için kenetlendi. Karadeniz devinin hedefi tek: Olimpiyat Stadyumu’nda 6. kupa gelecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Tek yol kupa

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak Trabzonspor, zorlu müsabakaya yüksek motivasyonla hazırlandı. Yönetim kurulunun jest hazırlığında olduğu futbolcularla teknik direktör Abdullah Avcı da birçok kez toplantı yaptı. Trabzonspor maça şu şekilde hazırlandı:

ÜÇÜNCÜLÜK MORAL KAZANDIRDI

BAŞAKŞEHIR karşısında alınan galibiyet ve garantilenen Trendyol Süper Lig üçüncülüğü Türkiye Kupası finali öncesi ekstra bir moral verdi. Özellikle takımın herhangi bir rehavete kapılmaması da bordo mavili teknik ekibi çok memnun etti.

AVCI TAKIMLA TOPLANTI YAPTI

Abdullah Avcı, kupa finali öncesi oyuncularıyla hem bire bir hem de toplu olarak görüşmeler gerçekleştirdi. Ana gündem maddesi lig sonu yaklaşırken oyuncuların odak noktasının kaymaması ve tamamen kupa finaline odaklanmaları oldu.

KAPTANLARDAN MOTİVASYON

Uğurcan Çakır, Vişça ve Denswil, takıma yeni katılan isimlere bu finalin önemini tekrar tekrar anlattı. Bu tarz maçlardaki atmosferin ne kadar önemli olacağını da vurgulayan kaptanlardan, sahada oluşacak gerginliklerde devreye girmesi istendi.

TARAFTARA BİRLİKTELİK ÇAĞRISI

Trabzonspor taraftarlarının da birlikte hareket etmeleri ve daha önce 5 kez kupa kazanılan Olimpiyat Stadyumu'nu ev sahibi gibi göstermeleri için özel çağrılar yapıldı. Maç öncesi bir taşkınlık olmaması için de çok sayıda uyarı gerçekleştirildi.

ABDULLAH AVCI'NIN SİLAHLARI

Paul Onuachu finale özel hazırlandı. Ligde oynanan son 4 maçın üçünde toplamda 6 gol atma başarısı gösteren Onuachu'yu ileride daha çok topla buluşturmak isteyen tecrübeli teknik adam, oyun planını da ağırlıklı olarak bu sistem üzerine kurdu.

GENİŞ KAPSAMLI BEŞİKTAŞ ANALİZİ

Teknık ekip, Beşiktaş'ın tüm maçlarını analiz etti. Serdar Topraktepe geldikten sonraki oyun planı üzerine yapılan çalışmaların yanı sıra Trabzonspor'da orta sahada Berat-Umut, savunmada ise Mendy-Denswil ikilisi rakibe baskı yapacak.

SAKATLARDAN İYİ HABER GELDİ

Son Trendyol Süper lig maçında sakatlığı nedeniyle oynamayan iki oyuncu Trezeguet ile Pepe'den Beşiktaş maçı öncesi iyi haber geldi. Her iki oyuncu da sakatlığını tamamen atlatarak takıma katıldı ve teknik ekipten forma beklemeye başladı.

ANTRENMANLARI BASINA AÇTI

Teknik direktör Abdullah Avcı, uzun bir aradan sonra kupa finali öncesi antrenmanı basına mensuplarına açtı. Takımın enerjisinin yüksek olduğuna dair mesajı medya aracılığıyla veren Avcı, bu kupayı ne kadar istediğini birçok kez vurguladı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI DONDU

TRANSFER döneminin başlamasına uzun bir zaman olmasına rağmen Trabzonspor, birçok oyuncu ile el sıkıştı. Yönetim final öncesi tüm dikkatin maça verilmesi ve oyuncuların da bundan etkilenmemesi için transfer çalışmalarını kısmen yavaşlattı.

DEV FİNAL İÇİN ÖZEL PRİM VAADİ

Yönetim kurulu, sezon başından itibaren uygulamadığı ekstra primi kupa finalinde bozma kararı aldı. Bordo mavili kurmaylar, Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılması durumunda tüm takıma yüksek miktarda bir ekstra prim vermeyi amaçlıyor

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