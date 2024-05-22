Kupa çerçevesi hazır

Trabzonspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacağı final maçına yüksek motivasyon ile hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı için ise kupa çok farklı anlamlar içeriyor. Daha önce Başakşehir döneminde iki kez finalde kupayı kaybeden tecrübeli teknik adam, Trabzonspor kariyerinde kazandığı 1 lig şampiyonluğu ve 2 Süper Kupa başarısının yanına eksik olan tek parçayı, Ziraat Türkiye Kupası zaferini eklemek istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, bordo mavili takımı hem fiziksel hem de psikolojik olarak yarınki dev derbiye hazırlıyor.

BİRE BİR GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Şampıyonluk öncesi odasında, "Şampiyonluk fotoğrafı" için boş bir çerçeve hazırlatan teknik direktör Abdullah Avcı, kariyerindeki tek eksik olan Türkiye Kupası için de çerçeveyi hazırlattı. Yarınki finalde o kareyi de odasına ekletmek isteyen tecrübeli teknik adam oyuncularla birebir görüşmeler yapıyor ve motivasyonu daha da artırmak adına büyük bir çaba sarf ediyor. Trabzonspor kadrosunda yer alan ve daha önce kupa kazanma başarısı gösteremeyen birçok oyuncu için de bu maç farklı anlamlar içeriyor.

AVCI İLE İLK FİNAL

Fırtına Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez kupada final oynayacak. Başarılı hoca ile ilk olarak 2020-21'de kupada mücadele eden bordomavililer, 5. eleme turunda Adana Demir'e 2-2 biten maçın ardından penaltılarla elendi. Lig şampiyonluğu yaşadığı 2021-22'de ise kupada yarı finale yükselerek Kayseri ile eşleşti. İlk maçı 1-0 kazandı; deplasmanda 4-2 yenilerek veda etti. Karadeniz devi, bu sezon yarı finalde Karagümrük'ü 3-2 ve 4-0 yenerek adını finale yazdırdı.

BU KEZ KAÇIRMAK İSTEMİYOR

Abdullah Avcı, Başakşehir'i (Büyükşehir BB) çalıştırdığı dönemde Türkiye Kupası finalinde elinden kaçırdığı Beşiktaş'ı bu kez devirmek istiyor. Kartal ile Başakşehir, 5 Mayıs 2011'de Kayseri'de karşı karşıya gelmiş ve normal süresi 2-2 bitmişti. Kayseri penaltılarda 6-5 almıştı. Avcı, 2016-17 kupa finalini yine penaltılar sonucunda kaybetmişti. Konyaspor'a penaltılar sonucu 4-1 yenilmişti.

BÜYÜK HASRETE SON VERDİ

Karadeniz devi, teknik direktör Avcı ile 2021-2022 sezonunda 37 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada sezonu tamamlayan Karadeniz devi, 7. şampiyonluğunu elde etti.

KARTAL'A KARŞI TEK YENİLGİ

Fırtına, Avcı idaresinde Beşiktaş ile ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. 2020-21 ve 2021-22'de Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederken, 2022-23'te ise 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer, evinde oynadığı tek maçta 2021- 22'de 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Trabzonspor, rakibi karşısında tek yenilgiyi bu sezon İstanbul'da 2-0'lık sonuçla yaşadı.

OLİMPİYAT'IN UĞURU: 5 KUPA ALDI

Bordo mavililer, 77 bin kapasiteli Olimpiyat Stadyumu'nda final kaybetmedi. Trabzonspor, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa'yı burada kaldırdı. Fırtına; 5 Mayıs 2010'da Kupa finalinde G.Birliği'ni 4-0, Süper Kupa'da 7 Ağustos 2010'da Bursa'yı 3-0, 29

Temmuz 2020'de Alanya'yı finalde 2-0, 27 Ocak 2012'de Süper Kupa'da Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de Süper Kupa'da Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.