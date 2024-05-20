Trabzonspor'da Abdullah Avcı: Şehrin kupaya ihtiyacı var

Süper Lig'i üçüncü sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Kupa finalinde Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak olan bordo-mavililerde hazırlıklar sürüyor.

Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Güzel bir gün, hafta da iyi başladı. Umarım böyle devam eder. İlk ulaşılabilir hedefimize ulaştık. Bunu geride bıraktık. Türkiye Kupası'nı 10. kez buraya getirmek istiyoruz. Umarım karşılığını aldığımız bir maç bizi bekliyor. Geçen hafta itibariyle karşılığını doğru aldık. Bunu daha fazlasını yapmamız gereken bir final oynayacağız."

"ŞEHRİN KUPAYA İHTİYACI VAR"

"Türkiye Kupası'nda oynadığım finaller var. Çalışıyoruz, bunun karşılığını alırız diye düşünüyorum. Bu sene buna bütün şehrin de ihtiyacı var. Umarım bunun karşılığını alacağız diye düşünüyorum."