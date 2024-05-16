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Vişça performansıyla parladı
Bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla göz kamaştıran Vişça, ligde son 3 maçta yaptığı 5 asistle dikkat çekti. 34 yaşındaki sağ kanat, ligde 35 karşılaşmada forma giyerken, 4 gol attı, 12 asist yaptı. Boşnak futbolcu Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta 2 kez ağları havalandırıp, 5 gol pası verdi. Toplamda 6 gol, 17 asiste ulaşan Vişça, üst üste oynanacak zorlu Başakşehir ve Beşiktaş karşılaşmalarında Fırtına'nın
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