Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Türkiye Kupası açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'a konuştu. Doğan, pazartesi (yarın) TFF'nin daveti üzerine bir araya geleceklerini belirterek, "Pazartesi günü TFF Başkanımız Hasan Bey, ben ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bizim bir sloganımız var, 'Bize her yer Trabzon.' Bu slogan dahilinde bakıyoruz. İlk tercihimiz Olimpiyat olacak. TFF ve Beşiktaş'ın görüşü de önemli. Kocaeli de olabilir. Önemli olan dostça bir finalin olması. Saha içine, saha dışından müdahalenin yapılmaması. Hak edenin kazanması. Sahadaki hakem yönetiminin her iki taraf için de adil olması çok önemli. Biz Trabzonspor'un adaletten başka talebi olmaz. Kimseye bir kıyak yapılmadığı, her şeyin adaletli yönetildiği centilmence bir finalin olmasını diliyorum" dedi.

"4 FUTBOLCUYLA ANLAŞTIK"

Transferle ilgili soruya da Doğan şu şekilde yanıt verdi: "Şubat ayı itibariyle aklımızdaki isimler hemen hemen belliydi. O dönem transfer çalışmalarına başladık. Çok ciddi yol kat ettik. Anlaşması biten oyuncularla attığımız imzalar var. Anlaşması devam eden, kulüpleri izin verdikten sonra yapılan görüşmeler var. Şu anda 4 oyuncu ile anlaşma tamam. 2 futbolcuyla da anlaşma noktasına geldik. Bu süreci çok hızlı yaşamak ve yapmak zorundayız. Dolayısı ileizleme ekibinin çalışmaları önce başladı. Hata yapma şansımız yok. Trabzonspor ileriye dönük genç oyuncular da almak zorunda. Tecrübeli isimleri de katarak içerde bir karışım yakalamak zorunda. Aldığımız oyuncuların maaşlarını ödemek için de ekonomik anlamda ciddi hamleler yapacağız. Ne yaptığımızı biliyoruz."

BİRLİK OLMAMIZ GEREKLİ

Doğan: "Trabzonspor başarılı olmak için birlik olmalı. Şampiyonluk için olmazsa olmaz şart, Trabzonspor camiasındaki birliktir. Bu forma ve renkler kim tarafından temsil ediliyorsa, Trabzonspor camiasının o dönem o ekibin yanında birleşmesi gerekiyor. Mücadele etmek için önce saha dışında kendi camianın birliği olması lazım."

YENİ FORMA SPONSORU PAPARA

Başkan Doğan, forma göğüs sponsorluğunun da değişeceğini vurgulayarak, "Vestel ile anlaşmamız bitiyor. Bizim yaptığımız stat sponsorluğunun içine ekstra gelir getirecek maddeler de vardı. Bunlardan birisi de forma göğüs sponsorluğuydu. Göğüs sponsorluğumuz Papara ile devam edecek. Yine Papara ile yaptığımız başka anlaşmalar da var. Onları da önümüzdeki günlerde açıklayacağız" dedi.

"DEĞİŞİMLERİ BİLİYORUZ"

Göreve sorumluluktan kaçmamak için talip olduğunu belirten Doğan, "Bu hatalardan ders çıkardık. Tabii ki zirve yürüyüşünü bir an önce yapmak istiyoruz. O zirve yürüyüşünü yapmak için hangi değişimler olması gerektiğini net biliyoruz. Zirvede kalıcı olmak için bunu söylüyorum" ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK GOLCÜ FATİH TEKKE'DİR

Başkan Ertuğrul Doğan, yurt dışına giden Trabzonsporlu oyuncuların başarıları ile ilgili olarak şunları söyledi: "Önümüzde Fatih Tekke örneği var. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük golcü Fatih Tekke'dir. İnanılmaz bir golcüydü. Başarılı şekilde antrenör olarak devam ediyor. Gökdeniz de öyleydi. Ben Yusuf Yazıcı'yı da başarılı buluyorum, Avrupa'da önemli işler yaptı. İyi bir Trabzonsporlu. Giden oyuncular da var, onlar da inşallah kariyerlerinde başarılı olurlar. Biz Trabzonsporlu oyuncuların canı gönülden başarılı olmalarını isterim. Biz şehir takımıyız."

TEK DÜŞÜNCEMİZ ŞAMPİYONLUK

Başkan Doğan, "Tüm Trabzon'un aklında geçen bir şey var: Şampiyonluk. Benim de aklımdan geçen tek şey Şampiyonluk. Trabzonspor alt yapı ve ekonomik değişimi gerçekleştirmek zorunda. Bunları yapmadan başarı sağlanıyor mu, sağlanıyor. Trabzonspor şampiyon oldu. Ama şampiyonluktan sonraki sürece hazır olmadığını, ekonomiyi yönetemediğini ki yanlış anlaşılmasın, bende Asbaşkandım. Bu hataların bir kısmında benim de sorumluluğum var" diye konuştu.