Kupaya 1 kaldı

Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finali rövanşında Karagümrük'ü 4-0 yendi ve finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu. Bu sezon hedefini lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası olarak belirleyen Karadeniz devi, Trabzon'daki ilk maçta 3-2 yendiği İstanbul ekibini dün de Onuachu, Fountas ve Umut Bozok'un biri penaltı iki golüyle yıktı. Fırtına 15 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. En son 2019-20'de finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, 3 sezon sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10. kez kupayı hedefliyor. Kupaya bu sezon 4. turdan başlayan Avcı'nın öğrencileri, ilk olarak Çorum FK'yı 3-1, 5. turda ise Manisa FK'yı yine aynı skorla eledi. Son 16'da Gençlerbirliği'ni 2-1, çeyrek finalde de Başakşehir'i 1-0 yenip elemişti.

ASİST KRALI MEUNİER

Karadeniz devinin devre arasında aldığı Meunier, asistlerine devam ediyor. G.Birliği kupa maçında ilk kez forma giyen ve son saniyelerde yaptığı asistle tura katkı yapan Belçikalı sağ bek dün de Onuachu'ya gol pası verdi. 32 yaşındaki savunmacı, 15 maçta 6. asistine imza attı. Trabzonspor dün Onuachu şoku yaşadı. 54. dakikada golünü atan 29 yaşındaki Nijeryalı forvet, 57'de hava topuna çıktı ve yere düştükten sonra kalkamadı. Sekerek kenara gelen 2.01 boyundaki yıldız için Avcı, "Doktoru ciddi bir şey olmadığını söyledi. Bir kilitlenme yaşadı. Durumu iyi" dedi.

FOUNTAS AFFETMİYOR

İLK maçta Karagümrük filelerini sarsan ve Vişça'ya da asist yapan Fountas dün de boş geçmedi. 69. dakikada attığı golle skoru 2-0 yapan ve maçın kopmasını sağlayan 28 yaşındaki Yunan sol kanat, bordo mavili takım ile çıktığı 30 karşılaşmada 6 kez fileleri sarstı ve 2 de asist yaptı.

10. KEZ ALMAK İSTİYORUZ

Teknik direktör Abdullah Avcı, Türkiye Kupası'nı alarak tarihe geçmek istediğini söyledi:

Türkiye kupası finalindeyiz, ligde de üçüncüyüz. Ulaşılabillir hedeflere koşuyoruz.

Önümüzdeki sene itibariyle çok net iyi çalışmalarımız var. Daha baskılı, vazgeçmeyen Trabzonspor olacak. Trabzonspor her zaman yarışır.

Ligde üçüncülük hedefimiz var. Kafamızı İstanbul maçına çevireceğiz. Finalin de keyfini çıkarmak istiyoruz.

Allah Rahmet Eylesin, Ahmet Suat Özyazıcı bütün kupaları almış. Benim de 3. finalim olacak. Bütün kupaları almış teknik direktör olarak tarihe geçerim.

AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Abdullah Avcı, 3-1 kaybedilen Samsun maçının kadrosunda Karagümrük sınavında 4 değişiklik yaptı. Deneyimli hoca, stoperler Fernandez ve Baniya ile kanat Pepe'yi kulübeye çekti. Sakatlanan Trezeguet de yoktu. Denswil, Vişça, Berat ve Fountas oynadı. Ligde ve kupadaki son 11 maça ilk 11'de başlayan Pepe yedeğe çekildi.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan Trabzonspor'u taraftarları yalnız bırakmadı. 8 bine yakın bordo-mavili futbolsever tribünlerdeki yerini alarak takımını destekledi. Ev sahibi Karagümrük'ün ise az sayıdaki taraftarları da tribünde yer aldı.

MENDY YENİDEN STOPERDE

Teknik direktör Abdullah Avcı, ligde 3-1 kaybedelen Samsunspor sınavında Mendy'yi 6 maç aradan sonra orta sahada görevlendirmişti. Bordo mavili hoca, 24 yaşındaki Fransız ön liberoyu dün Karagümrük ile oynanan maçta tekrar stoper bölgesine geri çekti.

YİNE UMUT YİNE GÜMRÜK

SAkatlanan Onuachu'nun yerine oyuna giren Umut Bozok patladı. Önce 72. dakikada skoru 3-0 yapan 27 yaşındaki forvet, 76'da skoru ilan etti. En son golünü 9 Mart 2024 tarihinde yine Karagümrük'e atan Umut Bozok, 61 gün sonra orucunu bozdu.

AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Abdullah Avcı, 3-1 kaybedilen Samsun maçının kadrosunda Karagümrük sınavında 4 değişiklik yaptı. Deneyimli hoca, stoperler Fernandez ve Baniya ile kanat Pepe'yi kulübeye çekti. Sakatlanan Trezeguet de yoktu. Denswil, Vişça, Berat ve Fountas oynadı. Ligde ve kupadaki son 11 maça ilk 11'de başlayan Pepe yedeğe çekildi.