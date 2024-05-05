Keskin nişancı

Fırtına'nın frikik ustası Enis Bardhi, Samsunspor'u da boş geçmedi. Geçtiğimiz hafta Gaziantep ağlarını nefis bir golle sarsan Kuzey Makedonyalı yıldız, bu kez Karadeniz derbisinde sahne aldı. 33. dakikada sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleyi gören 28 yaşındaki yıldız, aradaki farkı bire indirdi. Bardhi, bu sezon Süper Lig'de 7. golünü kaydetti. Toplamda ise 37. karşılaşmasına çıkan tecrübeli oyuncu, 7 gol ve 5 asistle hücuma önemli katkı sağladı.

61. GOLÜ ATTI

Trabzonspor, sezonun 34 haftalık bölümünde 60 kez gol sevinci yaşamıştı. Bordo-mavili ekip, dün 61. golünü ağlara gönderdi. 32. dakikada sahneye çıkan Enis Bardhi, Fırtına'nın bu sezon attığı 61. golün sahibi oldu.