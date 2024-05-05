Haberler Trabzonspor Keskin nişancı

Keskin nişancı

Uzaktan attığı gollerle dikkat çeken Bardhi, Samsun’u da frikikten avladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Keskin nişancı

Fırtına'nın frikik ustası Enis Bardhi, Samsunspor'u da boş geçmedi. Geçtiğimiz hafta Gaziantep ağlarını nefis bir golle sarsan Kuzey Makedonyalı yıldız, bu kez Karadeniz derbisinde sahne aldı. 33. dakikada sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleyi gören 28 yaşındaki yıldız, aradaki farkı bire indirdi. Bardhi, bu sezon Süper Lig'de 7. golünü kaydetti. Toplamda ise 37. karşılaşmasına çıkan tecrübeli oyuncu, 7 gol ve 5 asistle hücuma önemli katkı sağladı.

61. GOLÜ ATTI

Trabzonspor, sezonun 34 haftalık bölümünde 60 kez gol sevinci yaşamıştı. Bordo-mavili ekip, dün 61. golünü ağlara gönderdi. 32. dakikada sahneye çıkan Enis Bardhi, Fırtına'nın bu sezon attığı 61. golün sahibi oldu.

G.Saray'dan sağ bek harekatı! Aurier'in yerine gelecek
Szymanski yuvadan uçuyor! Bonservisi belli oldu
DİĞER
Eşi kendisinden ünlü çıktı! Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan'ın 24 yıllık eşi öyle bir isim ki çok şaşıracaksınız!
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı! Kantinden ip, anneden poşet... Saat saat intihara giden süreç
Semih'e dev talip! İşte istenen rakam
Galatasaray Sivasspor'a odaklandı! İşte Okan Buruk'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı
Abdullah Avcı: Oyuna ortak olamadık
A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Mayıs BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Mayıs 07:14
Atletico Madrid 3 puanı tek golle aldı! Atletico Madrid 3 puanı tek golle aldı! 00:58
Şampiyon Inter Sassuolo'ya yenildi Şampiyon Inter Sassuolo'ya yenildi 00:58
Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! 00:58
Atletico Madrid 3 puanı tek golle aldı! Atletico Madrid 3 puanı tek golle aldı! 00:58
Şampiyon Inter Sassuolo'ya yenildi Şampiyon Inter Sassuolo'ya yenildi 00:53
Daha Eski
Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! 00:42
Cimbom'un hedefi Casemiro Cimbom'un hedefi Casemiro 00:36
TFF'den Arda Güler için tebrik mesajı TFF'den Arda Güler için tebrik mesajı 00:35
TFF'den Arda Güler için tebrik mesajı TFF'den Arda Güler için tebrik mesajı 00:35
Galatasaray'ın hedefi Casemiro Galatasaray'ın hedefi Casemiro 00:22
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı 23:11