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Futbol ciddiyet ister

Abdullah Avcı yenilgi sonrası takımını eleştirdi: “Futbolda oyunun her anını ciddiye alman gerekir. Duygularla hareket edemezsin. Performans ve oyun olarak düşük kaldık"

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Futbol ciddiyet ister

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, takımının performansından memnun değildi. Hem oyun hem de bireysel performans olarak düşük kaldıklarını belirten Avcı, "Futbolda oyunun her anını ciddiye alman gerekir. Duygularla hareket edemezsin. Performans ve oyun olarak düşük kaldık. Rakip direkt oyun ve baskıyla oynuyor. Bize bunu hissettirdiler. Oyuna hiç ortak olamadık. Doğru oyun yoktu, şık değil. Rakip hak ettiği bir galibiyet aldı" ifadelerini kullandı.

GISDOL'E CEVAP VERDİ

Avcı, mücadele öncesinde 'Takımım ölümüne oynayacak' açıklamasıyla tepki çeken Samsunspor teknik direktörü Markus Gisdol'e de yanıt verdi. Tecrübeli hoca, "Samsun futbol şehri. Atmosfer çok etkileyiciydi. Futbolda intikam, hesaplaşma olmaz. Futbolun iyileştirme gücü var. Üslubu değiştirmemiz gerekiyor. İntikam olmaz, ölümüne olmaz" dedi. Avcı, "Bu olumsuz tablodan ders çıkartacağız. Ligde üçüncülük devam etmeli. Kupa yarı finalini odaklanacağız" diyerek sözlerini bitirdi.

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