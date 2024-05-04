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Samsunspor - Trabzonspor maçı sonrası gerginlik! Markus Gisdol ve Uğurcan Çakır...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Samsunspor - Trabzonspor maçı sonrası Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol ile Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır arasında gerginlik yaşandı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 21:52 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 21:53
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Samsunspor - Trabzonspor maçı sonrası gerginlik! Markus Gisdol ve Uğurcan Çakır...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Karadeniz derbisinden galip ayrılan taraf, 3-1'lik skorla Samsunspor oldu.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahada gergin anlar yaşandı. Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, maç sonrası galibiyeti kutlamak için sahaya girdi. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın Gisdol'e yönelmesi sonrası ikili arasında itişme yaşandı. Öte yandan Uğurcan'ın itişme sonrası Gisdol'e söylendiği görüldü.

Yaşanan olayın ardından Uğurcan Çakır soyunma odasına giderken, iki takım futbolcuları arasında da kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

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