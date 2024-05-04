Samsunspor Trabzonspor maçı CANLI izle! (Samsunspor Trabzonspor maçı canlı anlatım) Trendyol Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftası Karadeniz derbisine sahne oluyor. Ligin son 2 maçından galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Samsun Yeni

19 Mayıs Stadyumu'nda küme düşme hattından iyice uzaklaşmak isteyen Samsunspor'a konuk oluyor. İki takım da zorlu maçtan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER Samsunspor: Okan, Zeki, Van Drongelen, Ait Bennasser, Bola, Raman, Alim, Taylan, Holse, Emre, Marius

Trabzonspor: Uğurcan, Baniya, Fernandez, Eren E., Meunier, Umut G., Mendy, Bardhi, Trezeguet, Pepe, Onuachu SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Samsunspor - Trabzonspor maçını beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz. FIRTINA'NIN HEDEFİ YENİ SERİ

Süper Lig'de 58 puanla 3'üncü sırada yer alan bordo-mavili takım, Samsunspor deplasmanından galibiyetle dönerek 3'üncülükteki yerini koruyup seri yapmak istiyor. Ligde son iki maçında Kayserispor'u 1-0, Gaziantep FK'yı ise 4-2 mağlup eden ve bordo-mavililer, seriyi devam ettirmek istiyor. 39 puanla 13'üncü sıradaki Samsunspor ise evinde galip gelerek küme hattından iyice uzaklaşmak, rahatlamak amacında.

96 GOL ATTI, 39 YEDİ

Ligde iki takım arasında oynanan 51 maçta Trabzonspor rakip filelere 96 gol atarken, kalesinde ise 39 gol gördü. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

KAPALI GİŞE

Samsunspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de 12 yıl sonra Samsun'da birbirlerine rakip oldu. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Karadeniz derbisine iki ekibin taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Trabzonspor taraftarı kendilerine ayrılan bin 608 biletin tamamı günler öncesinden tüketirken, Samsunspor taraftarına ayrılan 30 bin 548 biletin de 29 bini satıldı.

51 MAÇTA 32 GALİBİYET

İki takım o günden bugüne kadar 51'i Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig, 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere toplam 61 maçta karşı karşıya geldi. Süper Lig'de 51 kez mücadele eden iki takım arasındaki maçlardan 32'si Trabzonspor'un, 9'u Samsunspor'un galibiyeti ile tamamlanırken, 10 maç da berabere sonuçlandı.

12 SEZON SONRA SAMSUN'DA

Fırtına, ligde 12 sezonluk bir aranın ardından Samsunspor ile deplasmanda karşılaşıyor. İki takım arasında Samsun'da oynanan son lig maçı, Samsunspor'un küme düştüğü 2011-12 sezonunda yapılmıştı. Söz konusu sezonun ardından bordo-mavililer, resmi bir müsabaka için ilk kez Samsun deplasmanına gitti.

EN BÜYÜK KOZ ONUACHU

Son oynanan Gaziantep FK maçında 3 gol atıp 1 de asist yapan Paul Onuachu, Trabzonspor'un Samsunspor karşısındaki en büyük kozu konumunda. Ligde 12 golle bordo-mavililerin en skorer oyuncusu olan Nijeryalı forvet, gollerine devam etmeyi hedefliyor.

GEÇEN SEZONDAN DAHA İYİ PERFORMANS

Fırtına, Samsunspor'u bugün yenmesi halinde geçen sezondan da 4 puan önde bir performans göstermiş olacak. Bordo-mavililer, geçen sezon ligde 35 maç sonunda 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 57 puan toplayarak 6. sırada kendine yer bulmuştu. 36 hafta sonunda 57 puan elde etmiş ve altıncı olmuştu.