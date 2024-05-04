Hedef çifte şampiyonluk

Trabzonspor Genel Saymanı Sami Karaman, kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Karaman, "Trabzonspor'u her zaman iddialı yapanlar; kulübe ve birbirine bağlılık, inanmışlık, cesaret, hakkını ararken her şeyi göze alma ve asla terk etmeme. Dünden ders alıp geleceğe sağlam adımlar attığımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Başkanımız Ertuğrul Doğan ve arkadaşlarımızla çok ciddi yol aldık. Sona yaklaştığımız önemli ve çok büyük projelerimiz var, bunlar borcumuzun azalmasında ciddi katkı sağlayacak. Bunlardan bazıları kısa vadede ciddi bir girdi sağlayacak olan projeler. Ama çok önem verdiğimiz ve kulübümüze uzun vadede düzenli gelir sağlayacak, Trabzonspor'umuzun geleceğini aydınlatacak projelerimiz de var. Hedefimiz hem sahada hem kasada şampiyon olmak ve bunu başaracağız" dedi.

AGRESİF BİR YAPIMIZ VAR

Karaman, haksızlığı kendine hak görenlere karşı seslerini daha çok çıkaracaklarını belirterek, "Doğası gereği bu bölgenin insanının agresif yapısı vardır. Merttir, duygusaldır ama asla haksızlığa gelmez, adaleti hep ilke edinir. Bu coğrafyadaki insanların sinir uçlarına dokunursanız mutlaka karşılık görürsünüz, bu insanları asla susturamaz, sindiremezsiniz. Bundan önce de bu emek hırsızlarına karşı mücadele ettik. Şimdi daha da çok sesimizi çıkaracağız" ifadesini kullandı.