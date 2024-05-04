Haberler Trabzonspor Hedef çifte şampiyonluk

Hedef çifte şampiyonluk

Genel Sayman Sami Karaman, “Trabzonspor’umuzun geleceğini aydınlatacak projelerimiz de var. Hedefimiz hem sahada hem kasada şampiyon” ifadesini kullandı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hedef çifte şampiyonluk

Trabzonspor Genel Saymanı Sami Karaman, kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Karaman, "Trabzonspor'u her zaman iddialı yapanlar; kulübe ve birbirine bağlılık, inanmışlık, cesaret, hakkını ararken her şeyi göze alma ve asla terk etmeme. Dünden ders alıp geleceğe sağlam adımlar attığımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Başkanımız Ertuğrul Doğan ve arkadaşlarımızla çok ciddi yol aldık. Sona yaklaştığımız önemli ve çok büyük projelerimiz var, bunlar borcumuzun azalmasında ciddi katkı sağlayacak. Bunlardan bazıları kısa vadede ciddi bir girdi sağlayacak olan projeler. Ama çok önem verdiğimiz ve kulübümüze uzun vadede düzenli gelir sağlayacak, Trabzonspor'umuzun geleceğini aydınlatacak projelerimiz de var. Hedefimiz hem sahada hem kasada şampiyon olmak ve bunu başaracağız" dedi.

AGRESİF BİR YAPIMIZ VAR

Karaman, haksızlığı kendine hak görenlere karşı seslerini daha çok çıkaracaklarını belirterek, "Doğası gereği bu bölgenin insanının agresif yapısı vardır. Merttir, duygusaldır ama asla haksızlığa gelmez, adaleti hep ilke edinir. Bu coğrafyadaki insanların sinir uçlarına dokunursanız mutlaka karşılık görürsünüz, bu insanları asla susturamaz, sindiremezsiniz. Bundan önce de bu emek hırsızlarına karşı mücadele ettik. Şimdi daha da çok sesimizi çıkaracağız" ifadesini kullandı.

Cimbom'dan sağ beke Scout transferi!
F.Bahçe'den İngiltere çıkarması!
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Alex de Souza Süper Lig'e teknik direktör olarak geliyor! İşte duyanları şaşkına çeviren o takım...
FETÖ'nün dev istihbarat arşivi ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı: Garson çözüldü! Operasyonlar başladı I 27 şüpheli yakalandı
İrfan Can paylaşılamıyor! 5 kulüp birden devrede
Avrupa devlerinden Semih Kılıçsoy kapışması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'dan gurbetçi hamlesi!
Trabzonspor galibiyet için sahada!
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İngiliz anahtarı İngiliz anahtarı 00:43
Sırada kupa var Sırada kupa var 00:41
Taraftarlar ilgi göstermedi Taraftarlar ilgi göstermedi 00:40
VAR’dan iki önemli karar VAR’dan iki önemli karar 00:39
Beş adet yarım gol! Beş adet yarım gol! 00:38
G.Saray'a süper yetenek! Okan Buruk bu transferi çok istiyor G.Saray'a süper yetenek! Okan Buruk bu transferi çok istiyor 00:34
Daha Eski
Jasikevicius 5’inci maç için umutlu konuştu! Jasikevicius 5’inci maç için umutlu konuştu! 00:28
F.Bahçe Beko - Monaco maçı sonrası ortalık karıştı! F.Bahçe Beko - Monaco maçı sonrası ortalık karıştı! 00:09
F.Bahçe Beko Final-Four şansını son maça bıraktı! F.Bahçe Beko Final-Four şansını son maça bıraktı! 00:09
Beşiktaş son dakikada güldü! Beşiktaş son dakikada güldü! 00:09
VAR uyardı Beşiktaş'ın golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon VAR uyardı Beşiktaş'ın golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon 00:09
Süper Lig ekibi ayrılığı resmen açıkladı! Süper Lig ekibi ayrılığı resmen açıkladı! 00:09