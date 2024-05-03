Tarihe geçmek istiyorum

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yeni açtığı Youtube kanalında önemli açıklamalar yaptı. Avcı, "Trabzon'da ilk toplantıda söylediğim ifade şuydu: 'Trabzonspor için şampiyonluğu oynarlar diyorlar. Trabzonspor bu sene şampiyon olacak' Oyuna inandırdım ve skorlar bunu destekledi. İçeride de çok karakterli birbirine uygun birbirine yardımcı olan oyuncu grubu vardı ve iyi bir ekip çalışması da vardı. Şampiyonluğa böyle ulaştık" dedi.

TEK EKSİĞİ KALDI

Bu sezona dair düşüncelerini de paylaşan Avcı, bir kez daha Türkiye Kupası hedefine ulaşmak istediklerini söyledi. Trabzonspor'da 1 Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Süper Kupa zaferi yaşayan Avcı, "Trabzonspor'da daha almamız gereken kupalar var. Türkiye Kupası önemli hedeflerden bir tanesi. Trabzonspor tarihinde bütün kupaları almış bir teknik adam olarak anılmak ve sonra devam etmek istiyorum" diye konuştu.

YERLİ KALİTESİNİ ARTTIRACAĞIZ

Önümüzdeki yılın planlamasını yapıyoruz. Tecrübeli futbolcular aramıza katılacak. Bu sene kurallar değişiyor. Yerli oyuncu kalitesini artırmamız lazım. Potansiyel oyuncu alıp ürünü paraya çevirmeyi de planlıyoruz. Kamp organizasyonumuz bitmiş vaziyette. Kadronun tamamlanmasıyla ilgili çalışmaları zaten yapıyoruz. Bittikten sonra değerli Trabzonspor taraftarıyla paylaşacağız.

ŞEHİR MUTLU EDİYOR

Trabzonspor taraftarları beni çok mutlu hissettiriyor, saygı gösteriyor. Şehirdeki mutluluğun insanların gözüne yansıması ve sana yansıtması beni son derece mutlu ediyor.

YANIMIZA BİLE YAKLAŞTIRMADIK

Şampiyon olduğumuzda 'Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş yoktu da Trabzonspor oldu' diyorlardı. Hayır biz yanımıza yaklaştırmadık. Oyun ve skor her seferinde bizi daha özgüvenli, daha ileriye iten ve buna son derece inandıran bir durum oluşturdu. Oyuna inandırdım ve skorlar bunu destekledi.

MÜZEDE YER ALMAK GURUR VERİCİ

3.5 senedir Trabzon'da olduğunu hatırlatan Avcı, "7 aylık boşluğum var. Tekrar döndüğümde müzeye gittiğimde, orada kasketin olması, kronometrenin olması, düdüğünün olması... Trabzonspor şampiyonluğunda teknik adam olarak adının geçmesi harika bir duygu. Teknik ekip, futbolcular, başkan, yöneticiler o tarihte yerini alacak. Bu gurur verici" dedi.