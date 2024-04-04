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Emek hırsızları

Trabzonspor'dan, PFDK kararları sonrası TFF'ye tepki:
"TFF'ye ve belli çıkar gruplarının parmağında oynattığı hakem camiasına en ufak bir güven kırıntımız dahi artık kalmamıştır... Emek hırsızları ve şikecilerle mücadelemiz sonsuza kadar devam edecektir"

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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Emek hırsızları

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, PFDK kararları sonrası ateş püskürdü. Resmi siteden, "Başkan Yardımcımız Taner Saral, 17 Mart 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığımız müsabaka sonrasında yaşanan olaylarla ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun utanma duygusundan ve adaletten yoksun verdiği kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu" denildi.

KAOSA SEBEP OLDULAR

Şanlı Trabzonspor'un ve milyonlarca vefakar taraftarımızın hakkını bugün açıklanan kararda emeği olanlara asla helal etmiyoruz! Eğer içinizde ufacık bir Allah korkusu kaldıysa, ağzınızdan düşürmediğiniz şerefin, haysiyetin zerresi varsa artık o koltukta oturmazsınız. Büyük Trabzonspor taraftarı bilsin ki; emek hırsızları ve şikecilerle mücadelemiz sonsuza kadar devam edecektir.

TİYATRODA YENİ BİR PERDE

Trabzonspor olarak ne TFF başkanına ne liyakatsiz ekibine ne de belli çıkar gruplarının parmağında oynattığı hakem camiasına en ufak bir güven kırıntımız dahi yok. İyi insanlar dahi bu aşağılık düzenin ya parçası olmuş ya da sessiz kalıp koltuklarının derdine düşmüştür. Bir kez daha ifade ediyoruz... Bu sürecin bir parçası olmadık, olmuyoruz ve olmayacağız!

BU GASPÇI EKİP HİÇ EDER

Büyükekşi ve avanesi milyonlarca vatandaşımızın futbol aşkını mahvetmiş, toplumun ortasına nifak tohumları ekmiş ve kontrolünü kaybetmiştir. Futbolun girdiği bu derin komadan çıkmasının tek yolu, ilk önce TFF başkanı olmak üzere herkesin istisnasız bir şekilde istifa etmesidir. Yoksa ülkemiz futbolunun yarınları da yine bu gaspçı ekip tarafından hiç edilecektir.

Stada girelim çağrısı

TRABZONSPOR taraftarları, PFDK tarafından verilen 6 maçlık resmi müsabakalardan men cezasına uyulmaması konusunda çağrıda bulundu. Bordo-mavili taraftarlar, iç sahada oynanacak olan ilk maçta tribünlerin taraftarlara açılmasını ve Trabzonspor kulübünün verilen bu cezayı tanımaması gerektiği konusunda mesajlar paylaştı.

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